Erfaren projektekonom till stort anläggningsprojekt
2025-12-15
Vi söker nu en erfaren projektekonom för ett långsiktigt konsultuppdrag i stora och komplexa anläggningsprojekt. Uppdraget är på heltid och passar dig som vill arbeta nära projekt- och huvudprojektledare i investeringstunga miljöer med höga krav på struktur, analys och kvalitet.
Som projektekonom har du en central roll i projektens ekonomistyrning och bidrar aktivt till att säkerställa tillförlitliga prognoser, uppföljning och rapportering i projekt med budgetar över miljardnivå.
Arbetsuppgifter Stödja projektledare och huvudprojektledare i analyser och utredningar av ekonomiska frågeställningar i projekt Arbeta tillsammans med projektledare i prognosarbetet och kvalitetssäkra prognoser Ta fram prognosunderlag i dialog med projektledare och delprojektledare Skapa strukturer och arbetssätt för ekonomisk analys och uppföljning i projekt, exempelvis kopplat till ÄTA-arbeten, schabloner, prognoser, risker, osäkerheter, oförutsedda kostnader, index och mängder Genomföra regelbunden uppföljning och analys av avvikelser mot prognos och årsplan Kvalitetssäkra underlag för projektens ekonomiska rapportering Vid behov föredra ekonomiska frågor i olika mötesforum Hålla utbildningar inom ekonomiområdet
Om uppdraget Konsultuppdrag på heltid, 100% 1-2 konsulter kan komma att tillsättas Hybridarbete med möjlighet till cirka 50% distansarbete Placering i Sundbyberg, Stockholms län Uppdragsperiod från 2026-02-01 till 2029-03-01 med möjlighet till förlängning årsvis
Obligatoriska krav Högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi Minst 5 års arbetslivserfarenhet som ekonom Minst 5 års erfarenhet som projektekonom i större infrastruktur- eller byggprojekt med budget om minst 0,5 miljarder kronor Minst 2 års erfarenhet av att hålla utbildningar inom ekonomiområdet
Meriterande erfarenheter Minst 3 års erfarenhet av ekonomisystemet Unit 4 Business World Minst 3 års erfarenhet av statlig verksamhet Minst 3 års erfarenhet av arbete på både entreprenörs- och beställarsidan
Detta är ett uppdrag för dig som vill bidra med din ekonomiska kompetens i samhällsviktiga projekt med lång horisont och stor påverkan
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
