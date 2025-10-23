Erfaren produktionstekniker till Saab Aeronautics
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-10-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Har du en passion för flygteknik och vill vara med och skapa framtidens försvarslösningar? På Saab Aeronautics har du chansen att ta ditt nästa steg i karriären som produktionstekniker och spela en nyckelroll i att säkerställa att stridsflygplan tillverkas med högsta precision och effektivitet!
Om rollenSaab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag med över 22 000 engagerade medarbetare som utvecklar teknik i syfte för en tryggare och mer hållbar framtid. Saab Aeronautics är en av Saabs mest framstående affärsenheter, specialiserad på att utveckla, tillverka och underhålla avancerade flygsystem och stridsflygplan. Här kombineras innovation och teknisk spetskompetens med ett fokus på att skapa framtidens flygtekniklösningar, som inte bara möter dagens krav utan också förbereder oss för morgondagens utmaningar.
För dig som produktionstekniker innebär detta att du blir en del av en internationell, högteknologisk miljö där varje detalj räknas, och där ditt arbete bidrar till att bygga produkter som försvarar och skyddar på global nivå.
Dina arbetsuppgifter som produktionstekniker
Som produktionstekniker inom sektionen Manufacturing Engineering Structural Assembly på SAAB Aeronautics får du en central roll i skapandet av framtidens försvarsflyg. Här arbetar du tillsammans med sex andra kollegor i nära samspel med teknisk beredning för att kravställa designen och säkerställa att produkter tillverkas med rätt kostnad och kvalitet. Genom delaktighet i tillverkningsprocessen påverkar du hur högteknologiska system ska byggas och optimerar arbetsmetodiken för att nå högsta effektivitet.
Urval av arbetsuppgifter:
Driva förbättringsarbete och lösa produktionstekniska problem som rör tillverkning av stridsflygplan
Delta aktivt i hur skrovet ska byggas och optimera arbetsmetodiken för tillverkningen
Arbeta med flöden och Lean för effektiva processer
Arbeta nära beredning för snabb feedback och omställning i optimering av tillverkningsprocessenPubliceringsdatum2025-10-23Profil
För att lyckas i rollen som produktionstekniker på SAAB ska du uppskatta teamwork eftersom din roll blir en länk mellan teknisk beredning och produktion. Du är en problemlösare som ser till att ta tag i saker och kan driva ditt egna arbete framåt. Vi ser gärna att du är nyfiken av dig och ständigt vill utöka ditt kunskapsförråd.
Skallkrav:
Eftergymnasial utbildning inom produktionsteknik eller annat relevant område
Erfarenhet av produktionsteknik
Arbete inom tillverkningsindustri
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Genomgå en godkänd säkerhetsprövning
Meriterande:
Erfarenhet av produktionssystem som IFS eller andra systemOm företaget
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Saab. Anställningsvillkor
Startdatum: Januari 2026 eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Linköping
Arbetstider: 07:00-16:00
Omfattning: Heltid
Vi går igenom ansölkningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51458_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com Jobbnummer
9570241