Erfaren produktionstekniker |Parker Hannifin |Borås
Är du redo att vara med och forma en bättre framtid?
På Parker spelar vi en nyckelroll i att utveckla tekniska lösningar som gör skillnad på riktigt - vi finns i nästan allt som rör sig. Med ett brett teknik- och produktutbud, inte minst inom cleantech, hjälper vi våra kunder att lösa några av sina mest komplexa utmaningar.
Vi tror att framtiden formas av människor med nyfikenhet, driv och vision. Därför söker vi lagspelare som delar vårt syfte att möjliggöra tekniska genombrott som leder till en bättre framtid. Hos oss blir du en del av ett passionerat och innovativt team med mandat att påverka - på riktigt.
Din roll hos oss
Som Produktionstekniker hos Parker Hannifin i Borås har du en central och verksamhetsnära roll där du arbetar tvärfunktionellt för att säkerställa effektiva och optimerade produktionsprocesser inom skärande bearbetning (CNC-svarvning och fräsning). Du arbetar kontinuerligt med förbättringar, medverkar i projekt och teknisk utveckling av processer kopplat till automation, CNC-utrustning och robotlösningar.
I rollen är du en viktig länk mellan produktion, teknik, kvalitet och projektorganisation. Du ansvarar för att ta fram, uppdatera och underhålla produktionsunderlag och säkerställer att tillverkningsprocesser genomförs enligt fastställda instruktioner och krav. Du deltar i kvalitets- och förbättringsarbete samt ansvarar för kalkyler kopplade till produkter och kundprojekt.
Du ingår i ett välfungerande produktionsteam och rapporterar till produktionschef. Du erbjuds goda möjligheter att få påverka, utvecklas och göra skillnad i en internationell verksamhet med starkt fokus på kvalitet och kontinuerliga förbättringar.
Det du tar med dig
Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och analytisk. Du arbetar strukturerat, tar till dig ny information med ett helhetsperspektiv och driver kontinuerligt förbättringar. Med god kommunikation, affärsmässighet och ett pragmatiskt förhållningssätt bidrar du till stabilitet i en tekniskt komplex och föränderlig miljö där samarbete är en självklarhet. Rollen passar dig som trivs med att ta initiativ och aktivt bidra till verksamhetens utveckling.
Krav för rollen
Produktionserfarenhet och kunskap inom skärande bearbetning
Eftergymnasial, teknisk utbildning inom exempelvis produktionsteknik, maskinteknik eller motsvarande teknisk kompetens från arbetslivserfarenhet.
Vana att arbeta enligt LEAN
Du talar och skriver obehindrat både på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av CNC-programmering
Erfarenhet av att arbeta med automation och robotisering
Känner du inte igen dig i alla punkter? Sök ändå- ingen är perfekt, och hos oss finns stora möjligheter att lära och utvecklas.
Det här får du hos oss
Ett arbetsklimat som präglas av samarbete och innovation där idéer och ständiga förbättringar uppmuntras och värdesätts.
Deltagande i spännande teknik-, automatiserings- och investeringsprojekt
Möjlighet till fortsatt utveckling lokalt, nationellt och internationellt
Generösa villkor såsom bonusprogram kopplat till verksamhetens resultat
Gym på arbetsplatsen och ett konkurrenskraftigt förmånspaket
Et kompetent, sammansvetsat team av kollegor som har roligt tillsammans på arbetsplatsen
I denna rekrytering samarbetar Parker Hannifin med Jefferson Wells. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Eva Ekdahl, eva.ekdahl@jeffersonwells.se
, 072-2388150. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan, senast 25/5.
Inkludering
Parker som arbetsgivare värdesätter mångfald och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats. Vi tillämpar en likabehandlande rekryteringsprocess och gör urval baserat på kompetens, erfarenhet och potential.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Experis AB
(org.nr 556855-1104)
506 32 BORÅS
Parker Hannifin
Contact
Eva Ekdahl eva.ekdahl@jeffersonwells.se
9887020