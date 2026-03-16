Erfaren produktionsledare inom skärandebearbetning sökes
Vi söker en erfaren produktionsledare inom skärandebearbetning. Rollen innebär ledning och daglig styrning av produktionsteamet samt nära samarbete med planering, inköp, kvalitet och underhåll för att säkerställa leverans, kapacitetsutnyttjande och hög kvalitet i produktionen.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna den dagliga produktionen inom skärande bearbetning: prioritera och fördela arbete, säkerställa bemanning och följa upp produktionens status.
Planera kort- och medellångsiktigt produktionsupplägg tillsammans med produktionsplanerare och använda affärssystem/ERP för att stödja beslut och uppföljning.
Följa upp nyckeltal som leveransprecision, maskinutnyttjande, genomloppstid och kvalitet samt initiera förbättringsaktiviteter vid behov.
Säkerställa maskin- och verktygstillgänglighet i samverkan med underhåll och verkstad samt prioritera åtgärder vid störningar för att minimera stillestånd.
Coachning och utveckling av medarbetare: arbetsfördelning, kompetensutveckling, säkerhet och arbetsmiljöarbete.
Delta i dagliga avstämningar och morgonmöten, kommunicera status till ledning och andra funktioner samt dokumentera beslut och åtgärder enligt rutiner.
Driva förbättringsarbete med fokus på standardisering av arbetssätt, flödesoptimering och kvalitetsförbättringar.
Krav och kvalifikationer
Flera års erfarenhet av produktionsledning eller som produktionsledare, gärna inom skärande bearbetning eller mekanisk verkstadsproduktion.
God förståelse för verkstadsprocesser, verktyg, fixturer och maskinkapaciteter samt förmåga att omsätta detta i realistiska driftbeslut.
Erfarenhet av att arbeta med affärssystem/ERP och produktionsuppföljning; erfarenhet av Monitor är meriterande.
Dokumenterad förmåga att leda och motivera team, fatta operativa beslut under tidspress och prioritera resurser effektivt.
Vana att arbeta med nyckeltal, uppföljning och kontinuerliga förbättringsmetoder (t.ex. 5S, Lean, Kaizen).
Goda kommunikativa färdigheter i svenska, både i tal och skrift, för att kunna samverka internt och dokumentera arbetet.
Tidigare erfarenheter av affärssystemet Monitor är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, ansvarstagande och har god situationsförmåga. Du trivs med att hålla överblick över flera aktiviteter samtidigt, är problemlösningsorienterad och samarbetar väl över funktioner för att säkerställa leverans och kvalitet.
Anställningsvillkor och ansökan
Tjänsten är heltid och förlagd till dagtid. Anställningsformen börjar med en provanställning som ska övergå till en tillsvidareanställning. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer - skicka därför gärna din ansökan så snart som möjligt.
