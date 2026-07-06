Erfaren Processtekniker till Dava Foods
Professionals Nord Skaraborg AB / Maskiningenjörsjobb / Skara Visa alla maskiningenjörsjobb i Skara
2026-07-06
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, Götene
, Lidköping
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DAVA Foods är en ledande nordisk livsmedelskoncern med specialisering inom ägg, äggprodukter och växtbaserat livsmedel. Koncernen har sitt huvudkontor i Danmark och är verksam i hela Norden med produktion och distribution i Danmark, Sverige, Finland, Norge och Estland.
Produkterna distribueras till dagligvaruhandel och foodservice, samt till livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin i både Sverige och övriga Europa, där kraven på kvalitet, säkerhet och spårbarhet är höga.
Som en del av koncernens gröna omställning utökades DAVA Foods år 2021 med en växtbaserad affärsgren, som omfattar frön, mjöl, baljväxter, kärnor, oljor, kryddor, bakprodukter och färdiga blandningar. Dessa produkter utvecklas i nära samarbete med nordiska lantbrukare och utgör ett viktigt steg mot mer hållbara och klimatsmarta livsmedel.
År 2025 ingick DAVA Foods Sverige ett strategiskt partnerskap med Lihme Protein Solutions, med fokus på innovation inom hållbara proteinkällor och utveckling av framtidens livsmedel. Partnerskapet understryker DAVA Foods ambition att vara en drivande kraft i utvecklingen av hälsosammare och mer ansvarsfulla livsmedelslösningar.
Med svenskt huvudkontor i Skara och en stark närvaro i hela Norden är DAVA Foods Sverige ett modernt och ansvarsfullt livsmedelsföretag som förenar tradition med innovation – alltid med konsumenten, industrin och planeten i centrum.
Se mer kring DAVA Foods: https://www.youtube.com/watch?v=aD_miWPPAc8
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Som processtekniker hos DAVA Foods får du en central roll i att säkerställa en stabil, säker och effektiv drift i vår produktion. Här arbetar du i en tekniskt avancerad miljö med stort fokus på processutrustning och framtidens livsmedelslösningar.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som processtekniker har du ett helhetsansvar för att säkerställa hög tillgänglighet och driftsäkerhet i vår produktionsmiljö. Rollen är bred och innefattar både operativt arbete och förbättringsdrivna initiativ.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Säkerställa förebyggande och preventivt underhåll av maskinpark och processutrustning
Identifiera och åtgärda tekniska risker innan de påverkar produktionen
Arbeta strukturerat i vårt digitala underhållssystem
Säkerställa att all utrustning alltid är dokumenterad, uppdaterad och i optimalt skick
Se och driva effektiviseringar och tekniska förbättringar i utrustningen
Koordinera underhållsaktiviteter tätt tillsammans med produktion och operatörer
Felsöka, analysera rotorsaker och implementera långsiktiga lösningar
Stötta vid installation, uppstart och förbättring av processutrustning
Vara en aktiv del av vår tekniska utveckling i produktionen
Arbetet är självständigt, men sker i nära samarbete med övriga funktioner. Du börjar dagen med planerat underhåll, men behöver också snabbt kunna prioritera om vid behov av akuta insatser.
Beroende på dina egna intressen och styrkor är rollen delvis formbar.
Tjänsten är på heltid med placering i Skara.
Arbetstider kan diskuteras utifrån dag-, kvälls- eller skiftarbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren och självgående tekniker med god förståelse för industriell produktion och processer.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har flera års erfarenhet som tekniker inom industri, gärna process- eller livsmedelsindustri
Har god teknisk kompetens inom exempelvis pumpar, ventiler, rörsystem och processutrustning
Är van att arbeta med felsökning och har ett analytiskt arbetssätt
Har erfarenhet av dokumentation i underhållssystem
Arbetar strukturerat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter från start till mål
Är van vid att tänka i processer, flöden och långsiktig driftsäkerhet
du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
För att trivas hos oss tror vi också att du är en ansvarstagande, analytisk och lösningsorienterad person som trivs med att ett flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik. Du trivs i en organisation med högt i tak där idérikedom, proaktivitet och drivkraft ses som en styrka.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en roll där du verkligen kan göra skillnad – både i det dagliga arbetet och i vår långsiktiga utveckling.
Du får:
En nyckelroll i en modern och tekniskt avancerad produktion
Möjlighet att påverka arbetssätt, processer och tekniska lösningar
Ett bolag i stark utveckling med framtidsfokus och innovation
Korta beslutsvägar och stort förtroende för din kompetens
Möjlighet att växa i rollen och utvecklas vidare inom teknik och projekt
Du blir en del av en organisation där engagemang, samarbete och förbättringsdriv står i centrum – och där din kompetens gör skillnad varje dag.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://davafoods.se/
532 38 SKARA Arbetsplats
Dava Foods Sweden AB Kontakt
Leveranschef
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se +46734116854 Jobbnummer
9994013