Erfaren präst sökes till Västra Frölunda pastorat
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19
Västra Frölunda pastorat består av församlingarna Styrsö, Tynnered, Älvsborg, Västra Frölunda och Näset.
Tillsammans arbetar församlingarna utifrån Församlingsinstruktion och visionen: "Himmel och hav. En kyrka att räkna med." Nu söker pastoratet en erfaren präst till Tynnereds församling.
Längtar du efter gemenskap med mässan i centrum? Vill du jobba i en kyrka fylld av människor med många olika modersmål? Då är kanske en prästtjänst i Tynnered rätt för dig.
Här firar vi söndagens mässa tillsammans - i alla åldrar - och ber Vår Fader på många olika språk. Kyrkor och församlingshem är fyllda av liv alla dagar i veckan och här får du vara präst i en miljö där tron delas, formas och bär genom vardag och fest.
Församlingen ligger i ett område präglat av mångfald, starkt föreningsliv och ett nära samarbete med skolor och civilsamhälle. Genom Destination Tynnered har vi ett väl etablerat samarbete med skolor, föreningar och andra aktörer för att bidra till trygghet och gemenskap i närområdet. Församlingen är också del av nätverket Framtiden Bor Hos Oss (FBHO).
Vi söker en trygg präst som med stor glädje leder söndagens mässa och involverar människor i gudstjänstens genomförande. Det finns utrymme för tjänstgöring i vardagsmässor och kyrkliga handlingar. Du får vara präst i en spännande miljö som är i ständig förändring. Kvalifikationer
Du är prästvigd och väl förankrad i Svenska kyrkan.
Du har förmåga att tänka nytt och se möjligheter.
Du har utbildning och/eller flera års erfarenhet av arbete med gudstjänstutveckling, liturgi och undervisning.
Du arbetar självständigt och flexibelt med församlingsprästens varierande arbetsuppgifter.
Du samarbetar gärna med kollegor, ideella medarbetare och människor i olika åldrar.
Du är systematisk och ordningsam med god administrativ förmåga och behärskar digital teknik för att arbeta med tidsrapportering, bokningssystem och digitala möten.
Vi erbjuder
En arbetsvardag där du får vara med och göra skillnad och bygga för framtiden på en arbetsplats som strävar efter att möta närområdets behov av kyrka.
Ett pastorat som är i ständig utveckling och öppet för det du kan bidra med.
En tydlig struktur för prästmöten i pastoratet, kategorisamlingar, fortbildning och gemenskap i det stora och de mindre sammanhangen (pastorat och församling).
Flextidsavtal, friskvårdsbidrag, fokus på den grundläggande uppgiften och en god arbetsmiljö.
Meriterande
Erfarenhet av församlingsarbete i flerkulturella områden/nätverket FBHO.
Erfarenhet av arbete med kyrka/skola och/eller bibeläventyret.
Erfarenhet av samverkan med andra aktörer i civilsamhället.
Erfarenhet av hållbarhetsarbete och klimatfrågor.
Erfarenhet av utvecklingsarbete; vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla arbetet i församlingen och i pastoratet. Övrig information
Du ska bidra till att pastoratet arbetar utifrån Församlingsinstruktionen FIN 2024-2027 och verksamhetsramen. Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/om-pastoratet#FIN
Tjänsten kan med fördel innebära huvudansvar för något av pastoratets tre prioriterade områden.
Det ingår inte arbetsledning i denna tjänst.
Du kommer arbeta 40 timmars arbetsvecka. Tjänstgöring vid gudstjänster och kyrkliga handlingar tillhör tjänsten. Även kvällstjänstgöring och lägerverksamhet.
I tjänsten förekommer resor inom pastoratet med tjänstgöring i flera av pastoratets kyrkor. Tjänsten förutsätter medlemskap i Svenska kyrkan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse.
Din ansökan vill vi ha senast 2026-04-05, men vänta inte med din ansökan då intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Inför eventuell intervju, medtag utdrag ur belastningsregistret, för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Frölunda Pastorat
(org.nr 252004-8998)
Tynnereds församling Kontakt
Ingvild Fallegård 0737738991.
