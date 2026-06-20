Erfaren plåtslagare sökes tillsvidareanställning i Stockholm

Stas GBG AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm
2026-06-20


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Vi söker nu erfarna plåtslagare för tillsvidareanställning hos vår kund i Stockholm.
Du kommer arbeta med avancerade tak- och plåtarbeten där självständighet och yrkesskicklighet är avgörande. Tjänsten passar dig som kan ta ansvar för hela processen – från mätning till färdig installation.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: info@flexpool.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stas GBG AB (org.nr 559430-8545)
Centrum (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Jobbnummer
9971565

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