Erfaren Platschef till större byggprojekt
2025-11-17
Platschef - Erfaren ledare till större byggprojekt
Vi söker en trygg och erfaren Platschef som vill ta ett helhetsansvar för produktion, planering och utveckling på våra byggarbetsplatser. Du leder den dagliga verksamheten, säkerställer kvalitet i varje steg och driver projektet mot uppsatta mål - både tidsmässigt och ekonomiskt.
Om rollen
Som Platschef har du ett övergripande ansvar för hela produktionskedjan. Du planerar, följer upp och styr projektets ekonomi, tidplan, bemanning och kvalitet. Du leder arbetsledare och yrkesarbetare, skapar struktur och säkerställer att projektet bedrivs enligt gällande krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Du är van att ta egna initiativ, arbeta självständigt och leverera i större projekt. Med gedigen erfarenhet inom byggproduktion blir du en central kraft i att skapa framdrift, trygghet och tydlighet på arbetsplatsen.
Dina huvudsakliga uppgifter
Ta fram och följa projektets inköps- och leveransplan i samråd med projekt- eller arbetschef
Upprätta huvudtidplan och produktionstidplan
Leda, fördela och optimera bemanningen för arbetsledare och yrkesarbetare
Driva projektets ekonomi, prognoser och produktionsstyrning
Upprätta och följa upp projektmål
Identifiera och hantera risker samt säkerställa kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Säkerställa rätt utbildningsnivåer och behörigheter på arbetsplatsen
Upprätta projektplan, kontrollplan och arbetsmiljöplan samt ansvara som BAS-U
Genomföra startmöten och löpande projektmöten
Ha löpande dialog och rapportering till beställare avseende framdrift, ekonomi och risker
Hantera ÄTA-frågor
Arbeta enligt fastställda processer och utveckla goda relationer med kund och samarbetspartners
Befogenheter
I rollen har du mandat att:
Leda och fördela arbetet för egen personal och underentreprenörer
Träffa överenskommelser inom projektet enligt företagets riktlinjer
Detta är rollen för dig som vill ta ett tydligt, professionellt och operativt ledarskap i projekt med höga krav och stor påverkan. Här får du möjlighet att forma både produktion och team - och skapa resultat som håller över tid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
