Erfaren platschef med bakgrund inom kommersiellt byggande

Senior Platschef till medelstort byggföretag i Göteborg - med hjärtat på rätt ställe
Vi söker dig som är en erfaren, trygg och engagerad platschef - och som dessutom har fötterna på jorden. Vår kund är ett medelstort byggföretag med bas i Göteborg som kombinerar affärsmässighet med ett stort fokus på värderingar, involvering och hållbart ledarskap.
Hos oss får du inte bara en spännande och utvecklande roll - du blir en viktig del av ett team där din erfarenhet, din ödmjukhet och ditt sätt att få andra att växa värdesätts högt. Vi ser gärna att du är bosatt i eller i närheten av Göteborg. Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som platschef får du en central roll i våra projekt, från uppstart till överlämning. Du kommer ha det övergripande ansvaret för att planera, leda och följa upp projektet tillsammans med ditt team. Ditt ledarskap är avgörande - både för att nå målen och för att skapa en positiv och trygg arbetsmiljö.Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Resurs- och produktionsplanering
Ekonomistyrning
Kvalitetssäkring
Arbetsmiljö- och miljöansvar
Upprättande och uppföljning av projektprognoserKvalifikationer
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet från en ledande roll inom byggsektorn och som har drivit större projekt (50 MSEK och uppåt) från start till mål. Du har gedigen branschkunskap, är noggrann och arbetar affärsorienterat med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är van att delegera, prioritera och coacha ditt team till framgång - men du har också förståelsen för kraften i att lyssna och samarbeta. Du har bakgrund inom kommersiellt byggande.Vi värdesätter särskilt ödmjuka personer med förmåga att bygga goda relationer, både internt och externt. Du vet att bra ledarskap handlar om att både kunna leda och följa.
Vår kund erbjuder konkurrenskraftig lön och förmånsbil.
Har du frågor?
Välkommen att kontakta Jimmy Eriksson på Sibe Construction för mer information: 0706-691 988
