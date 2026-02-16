Erfaren platschef inom anläggning Småland
2026-02-16
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Borås
, Halmstad
, Partille
, Mölndal
Platschef Anläggning - Väg & Mark, Småland
Om Veidekke
Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens - att olika kompetenser och infallsvinklar ger ett bättre slutresultat. Därför är mångfald en tillgång. Vi driver ett omfattande genus- och mångfaldsarbete för att skapa en ännu mer inkluderande arbetsmiljö och kultur som tar tillvara på människors olikheter. Vi bygger med hjärta. Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsföretag med en total omsättning på ca 43 mdr NOK. I Sverige har vi ca 2 200 anställda och en omsättning på ca 15,1 mdr NOK (2023).
Vill du vara med och bygga något nytt och spännande? Nu söker vi dig i Jönköping med omnejd som har erfarenhet av infrastrukturprojekt med inriktning mot väg- och mark. Andra lämpliga orter kan vara Växjö, Värnamo, Gislaved eller i dess närhet.
Är du en engagerad ledare som skulle tycka det var kul att tillsammans bygga ett starkt sammansvetsat infrastrukturteam i Småland och Östergötland. Vi letar efter en platschef som med erfarenhet och sitt involverande arbetssätt kan skapa engagemang och leda våra projekt mot framgång. Veidekke har ett brett projektspektrum och kan utföra allt från infrastrukturprojekt inom väg, järnväg, VA, kraft och energi till reningsverk och industri.
Om du är redo för en ny utmaning i ett lite annorlunda företag där medarbetaren är central är Veidekke rätt företag för dig. Veidekke bygger på solida rötter och traditioner som bottnar i ett ständigt fokus på människorna med involvering, medägande och öppenhet.
"Veidekke är en idé om hur människor bäst arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat" Arne Halland (Koncernchef 1962-1989)
Det är en övertygelse om att om vi som företag ska lyckas så måste medarbetare, kunder, leverantörer på alla nivåer involveras. På Veidekke är involvering & öppenhet vägen mot framgång.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som platschef kommer du ansvara för att driva projekt mot gemensamt uppsatta mål inom exempelvis HMS (Hälsa, Arbetsmiljö och säkerhet), ekonomi (lönsamhet), kvalitet, tid- och resursplanering. Du kommer sätta mål för projektet tillsammans med arbetschef och projektchef. Platschefen ansvarar för att leda projektet och säkerställer att framdrift sker säkert med hög trivsel och god lönsamhet. Platschefen arbetar tillsammans med andra roller som bl.a. arbetsledare, projektingenjör och yrkesarbetare för driva projekt framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet från infrastrukturprojekt mot kunder som exempelvis Trafikverket. Erfarenhet från större projekt, samverkansprojekt och om du är mobil är meriterande. Du är högskole- eller civilingenjör inom bygg och anläggning eller har annan motsvarande utbildning som styrker administrativ och analytisk förmåga. Praktisk erfarenhet av att driva projekt är mycket värdefullt för oss och kan likställas med en formell utbildning.
För att lyckas i rollen som platschef är det viktigt att behärska följande:
• Mängdreglering - Tillsammans med mätare
• Tidplanearbete och framdrift
• Hålla projekt- & morgonmöten
• Dagbokshantering
• Prognosarbete
• AMA, MER, AB04, ABT06
• Du är duktig på att uttrycka dig i både tal & skrift.Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och coachande ledare med förmågan att skapa en positiv arbetsmiljö för projektteamet genom involvering. Du är bra på att kommunicera så att alla i projektet är informerade och får möjligheten att påverka sin arbetssituation. Som platschef har du en utmärkt förmåga att organisera projekt och säkerställer att de fortskrider enligt tidsplan och budget. Du gillar att lösa problem tillsammans med ditt team, är ödmjuk och tvekar inte att be om hjälp vid behov. Affärsmässighet och ett driv att skapa god lönsamhet är viktigt för rollen.
Vi erbjuder
Ett utvecklande och stimulerande arbete i ett modernt företag som varje dag arbetar utifrån våra värderingar. Vi har ett unikt medarbetarengagemang, en smittande entusiasm och ett starkt fokus på kundens och medarbetarens behov. Därför erbjuds vi medarbetare att bli delägare. Vår tro är att delägarskap gör det ännu roligare att jobba. Idag är vi som arbetar i Veidekke den näst största ägaren. Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är lika viktigt som våra ekonomiska mål. Vi vill vara ett föredöme i en bransch där det råder sund konkurrens och schyssta villkor. Vi är alltid beredda att vidta åtgärder, oavsett ekonomiska konsekvenser. Gøy på jobbet! Det låter lika roligt som det betyder, d.v.s roligt. Sedan 1995 är det inte bara tillåtet att ha gøy på jobbet inom Veidekke, det är en del av våra värderingar. En del av vår kultur. Glada medarbetare visar större omsorg och omtanke om sina kollegor och skapar bättre resultat.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Jimmy Eriksson på Sibe Construction AB på 0706-691988 eller mejl jimmy@sibeconstruction.se
