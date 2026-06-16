Erfaren platschef inom anläggning Småland
Sibe Construction AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
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Platschef Anläggning – Väg & Mark, SmålandPubliceringsdatum2026-06-16Om företaget
Vår kund är ett väletablerat entreprenadföretag med stark position inom bygg- och anläggningssektorn. Företaget driver komplexa projekt inom infrastruktur och samhällsbyggnad och kännetecknas av en stark företagskultur där medarbetarnas engagemang och utveckling står i fokus. Vill du vara med och bygga något nytt och spännande?
Nu söker vi dig i Jönköping med omnejd som har erfarenhet av infrastrukturprojekt med inriktning mot väg- och mark. Andra lämpliga bostadsorter kan vara Växjö, Värnamo, Gislaved eller närliggande orter.
Är du en engagerad ledare som vill vara med och bygga upp ett starkt och sammansvetsat infrastrukturteam i Småland och Östergötland?
Vi söker nu, för kunds räkning, en platschef som genom erfarenhet, affärsmässighet och ett involverande ledarskap kan skapa engagemang och leda projekt mot framgång. Kunden har ett brett projektspektrum och genomför projekt inom bland annat väg, järnväg, VA, energi, kraftförsörjning, industri och samhällsinfrastruktur.
Om du är redo för nästa steg i karriären och vill arbeta i ett företag där medarbetarna står i centrum, kan detta vara rätt möjlighet för dig. Företaget präglas av öppenhet, samarbete och en stark tro på att de bästa resultaten skapas tillsammans. Dina arbetsuppgifter
Som platschef kommer du ansvara för att driva projekt mot gemensamt uppsatta mål inom exempelvis HMS (Hälsa, Arbetsmiljö och säkerhet), ekonomi (lönsamhet), kvalitet, tid- och resursplanering. Du kommer att sätta mål för projektet tillsammans med arbetschef och projektchef. Platschefen ansvarar för att leda projektet och säkerställer att framdrift sker säkert med hög trivsel och god lönsamhet. Platschefen arbetar tillsammans med andra roller som bl.a. arbetsledare, projektingenjör och yrkesarbetare för att driva projekt framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet från infrastrukturprojekt mot kunder som exempelvis Trafikverket. Erfarenhet från större projekt, samverkansprojekt och om du är mobil är meriterande. Du är högskole- eller civilingenjör inom bygg och anläggning eller har annan motsvarande utbildning som styrker administrativ och analytisk förmåga. Praktisk erfarenhet av att driva projekt är mycket värdefullt för oss och kan likställas med en formell utbildning.
För att lyckas i rollen som platschef är det viktigt att behärska följande:
• Mängdreglering - Tillsammans med mätare
• Tidplanearbete och framdrift
• Hålla projekt- & morgonmöten
• Dagbokshantering
• Prognosarbete
• AMA, MER, AB04, ABT06
• Du är duktig på att uttrycka dig i både tal & skrift.Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och coachande ledare med förmågan att skapa en positiv arbetsmiljö för projektteamet genom involvering. Du är bra på att kommunicera så att alla i projektet är informerade och får möjligheten att påverka sin arbetssituation. Som platschef har du en utmärkt förmåga att organisera projekt och säkerställer att de fortskrider enligt tidsplan och budget. Du gillar att lösa problem tillsammans med ditt team, är ödmjuk och tvekar inte att be om hjälp vid behov. Affärsmässighet och ett driv att skapa god lönsamhet är viktigt för rollen.
Vi erbjuder
Ett utvecklande och stimulerande arbete i ett modernt företag som varje dag arbetar utifrån sina värderingar. Vi har ett starkt medarbetarengagemang, en smittande entusiasm och ett tydligt fokus på kundens och medarbetarens behov.
Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är lika viktigt som de ekonomiska målen. Vi vill vara ett föredöme i en bransch där det råder sund konkurrens och schyssta villkor. Vi är alltid beredda att vidta åtgärder för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi tror att engagerade och motiverade medarbetare skapar bättre samarbeten, högre kvalitet och starkare resultat. Glada medarbetare visar större omsorg och omtanke om sina kollegor och skapar bättre resultat.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Jimmy Eriksson på Sibe Construction AB på 0706–691988 eller mejl jimmy@sibeconstruction.se
(mailto:jimmy@sibeconstruction.se
)
Välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), https://www.veidekke.se/
553 31 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Veidekke Entreprenad AB Kontakt
VD & Rekryteringskonsult
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se +460706691988 Jobbnummer
9965002