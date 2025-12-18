Erfaren planarkitekt till samhällsbyggnadsförvaltningen
2025-12-18
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du en relationsskapande, driven och lösningsorienterad samhällsplanerare med intresse för komplexa samhällsbyggnadsfrågor? Då kan det vara just dig vi söker.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Vallentuna växer - därför utökar vi nu vår organisation med ytterligare en planarkitekt. Som planarkitekt kommer du att tillhöra Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning, vilken idag består av nio medarbetare; fem planarkitekter, tre miljöplanerare och en visualiserare. Planavdelningen arbetar främst med framtagande av detaljplaner, planprogram samt handläggning av planbesked. Vi arbetar i projektform och utgår från samhällsbyggnadsförvaltningens projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt.
Vallentuna kommun erbjuder en stor variation av projekt och vi jobbar med allt från förtätningsprojekt i kommunens tätorter, utveckling av landsbygden samt etablering av nya stadsdelar. Just nu pågår bland annat utbyggnad och fortsatt detaljplaneläggning av stadsdelen Kristineberg samt flertalet projekt i kollektivtrafiknära lägen inom ramen för Sverigeförhandlingen.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Under 2026 påbörjas även arbete med kommunens nya översiktsplan där planavdelningen har en viktig rådgivande roll vid dess framtagande. Som planarkitekt ansvarar du för upprättande av detaljplaner, planbesked, förstudier samt planprogram. Du arbetar i projektform och är en värdefull medlem av projektgruppen, vilken utgörs av flera olika kompetenser inom kommunen. Med stöd av projektgruppen ansvarar du för upprättande av planhandlingar, genomförande av erforderliga utredningar samt planering och genomförande av de aktiviteteter som ingår i planprocessen. Du är en aktiv medlem genom hela projektet, från förstudie till utbyggnad. Du förutsätts ha mycket god kommunikativ förmåga, då rollen som planarkitekt innebär kontakt med kollegor inom samhällsbyggnadsförvaltningen och andra förvaltningar men också externa dialoger med konsulter, exploatörer och kommuninvånare.
Som planarkitekt finns även möjlighet att arbeta som huvudprojektledare med ett helhetsansvar i samhällbyggnadsprojekten. I rollen som huvudprojektledare ansvarar du för projektets framdrift, ekonomi, tidplan och måluppfyllnad från start tills dess att projektet är genomfört och kan lämnas över till driften.
Kommunen jobbar i bland annat Detaljplan Total, PlanDirekt, Antura, Adobepaketet, M365 m.fl.Kvalifikationer
• Relevant högskole-/universitetsexamen.
• Flerårig erfarenhet som planarkitekt.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Meriterande med erfarenhet som projektledare.
• Meriterande att ha arbetat inom en politiskt styrd organisation.
• Meriterande av att ha arbetat i Antura.Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift.
• Du har en stark drivkraft och säkerställer framdrift i de projekt du deltar i.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-01-18.
För mer information kontakta:
Christer Foglé, planchef, 08-587 849 53 och christer.fogle@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Kontakt
Planchef
Christer Foglé christer.fogle@vallentuna.se 08-587 849 53 Jobbnummer
9651230