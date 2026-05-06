Erfaren Personlig Servicetekniker Volvo till Borås Bil Hulta
Borås Bil erbjuder dig en bred och varierad roll där du får arbeta med allt som ingår i en modern serviceverkstad - från reparationer och service till kundkontakt. Vi söker dig som trivs i rollen som Personlig Servicetekniker, med Volvos VPS koncept och brinner för att leverera förstklassig service.
Du är den personen som leende möter kunden och dina kollegor. Du följer kund och bil från början till slut genom hela serviceprocessen, dvs kundmötet, bokning, arbetsorder, beställer reservdelar, reparation, slutfakturering, uppföljning mm.
Du är ansvarstagande, initiativrik och noggrann, med förmågan att planera din egen arbetsdag utifrån kundbokningar. Ditt mål är 100 % kundnöjdhet och du tycker om att möta människor, ge service och få saker gjorda. Du arbetar nära både ditt team och din teamleader för att tillsammans skapa en förstklassig kundupplevelse.
Vi önskar att du har: Stort intresse och erfarenhet för fordon och teknik Genuint engagemang för kundservice Manuellt B-körkort Professionellt och vänligt bemötande mot både kunder och kollegor
Tidigare erfarenhet av Personlig Servicetekniker Volvo och även om du arbetat med Volvos VPS arbete så är det mycket meriterande och har du erfarenhet av Tacdis och Organizer så är det ett plus.
Borås Bil erbjuder dig: Förmånliga villkor och attraktiva förmåner som gör arbetslivet både tryggt och trivsamt.
• Fördelaktiga erbjudande vid bilköp, reservdelar, drivmedelsrabatt etc
• Förmånsportal samt friksvårdsbidrag på 3000kr/år
• Kollektivavtal och bra anställningsförmåner som företagshälsovård och pensionsplanering
Dessutom värnar vi om gemenskapen - något som märks genom våra uppskattade mekar-kvällar i verkstaden, trevliga after works och andra sociala aktiviteter där vi får möjlighet att umgås även utanför jobbet.
Välkommen till ett team där professionalism och kundfokus står i centrum!
Om Borås Bil
Vi är mer än bara bilar - vi är en del av Sjuhärad Sedan starten 1936 har vi funnits här för bilisterna i Sjuhäradsbygden. Hos oss möter du engagerade människor som brinner för bilar, service och långsiktiga relationer. Vi finns där våra kunder finns - i Borås, Kinna, Ulricehamn, Viared och Tranemo - och vårt mål är att göra bilägandet tryggt, enkelt och hållbart. Borås Bil Gruppen består idag av cirka 230 medarbetare.
Vi är stolta över vårt lokala engagemang - både i näringslivet, föreningslivet och samhället i stort. Vårt löfte är enkelt: bra bilar, bra service och bra relationer - varje dag, året runt. Och vi gör det tillsammans - med våra kunder, våra medarbetare och vårt samhälle.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant och roligt? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi välkomnar sökande oavsett kön och bakgrund - det viktigaste är ditt engagemang, din noggrannhet och din vilja att bidra till kvalitet och utveckling inom Borås Bil.
Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige. Kontaktperson för denna tjänst är Johanna Aslan Rekryterande Konsultchef på Fordonsakademin Sverige AB, johanna.aslan@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7684810-1984289".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
https://jobs.fordonsakademin.se
Hultagatan 51 (visa karta
)
507 50 BORÅS
För detta jobb krävs körkort.
