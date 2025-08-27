Erfaren personlig assistent till ung kvinna i Rosersberg
2025-08-27
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu en personlig assistent som vill arbeta med vår kund i Stockholm, Rosersberg.
Vem är jag?
Jag är en snart 18-årig tjej som behöver kvinnliga assistenter med stora hjärtan. Jag har en svår flerfunktionsnedsättning vilket gör att du kommer att hjälpa mig med allt i min vardag. Jag förstår vad du säger, men kommunicerar själv enbart genom ljud och ansiktsuttryck. För att jag ska kunna ha en dialog med dig är det viktigt att du pratar bra svenska.
Jag är en väldigt glad tjej, och du som assistent till mig bör vara påhittig och ha mycket energi, men också kunna vara lugn när det behövs. Då det tar tid att lära känna mig och mina rutiner är det viktigt att du ser arbetet som långsiktigt.
Vi söker dig som:
Du ska också ha tålamod så att jag hinner bearbeta det du säger. Jag har medicinresistent epilepsi och en andningsproblematik, vilket betyder att jag behöver ditt fulla fokus under dygnets alla timmar. Jag har många olika hjälpmedel såsom ortoser, ståskal, taklift, inhalator, PEP, gastrostomi, hostmaskin och slemsug. Jag använder även syrgas ibland.
Vi vill även att du är rökfri. Vi söker enbart efter kvinnor till denna tjänst och kommer således bara att återkoppla till kvinnliga sökanden.
P.g.a. hundar i hemmet kan du inte vara pälsdjursallergiker.
Dina arbetsuppgifter:
Exempel på dina arbetsuppgifter är förflyttningar, måltider, personlig hygien, lek, träning, stretching och massage. Det är väldigt viktigt att du är en lugn person som kan hjälpa mig att känna mig trygg, speciellt när jag inte mår bra. Tillsammans med min mamma kommer du också att ansvara för att hantera och ge mig de mediciner jag tar varje dag. Jag vill vara delaktig i det mesta som rör mig och du behöver därför vara tydlig i din kommunikation. Musik, sång och gitarrspelande uppskattar jag mycket, även bokläsning, spela spel, bada i pool, rida, gå på promenad och göra små utflykter. Jag är en väldigt glad tjej, och du som assistent till mig bör vara påhittig och ha mycket energi, men också kunna vara lugn när det behövs.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Vi söker både heltids- och deltidspersonal och vikarier. Arbetstiden är dagtid, men det finns även nattpass. Vi bor på 10 minuters promenadavstånd från Rosersbergs pendeltågsstation.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
