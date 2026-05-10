Erfaren personlig assistent sökes till Mölndal, 50-100 %

Erfaren personlig assistent sökes till man i Mölndal, 50-100 %
Det här är ett jobb för dig som redan kan assistansyrket. Du vet att arbetet handlar om mer än scheman och rutiner - det handlar om människor, förtroende och om att få vardagen att fungera på riktigt.
Jag är en social och humoristisk 35-årig man som lever med omfattande funktionsnedsättningar efter en olycka. Tålamod har jag gott om, och jag uppskattar människor som tar sig tid att lära känna mig och förstå hur jag kommunicerar.
Jag pratar inte, utan kommunicerar med ögon och kroppsspråk. Det betyder att du behöver vara uppmärksam och närvarande. När du väl lärt känna mig brukar det gå snabbt att förstå vad jag menar. För mig är det viktigt att du är lugn, trygg i din yrkesroll och bra på att läsa av situationer - någon som kan ge stöd utan att ta över.
Om jobbet
Du hjälper mig med det som hör vardagen till: personlig omvårdnad, förflyttningar med taklift och andra praktiska moment som får livet att fungera.
Hos mig arbetar assistenterna alltid två och två, dygnet runt. Det gör att samarbetet i arbetsgruppen är viktigt.
Det är ett arbete där ansvar och närvaro går hand i hand - men där det också finns plats för skratt, samtal och en helt vanlig dag.
Arbetsplatsen är rökfri.
Arbetstider och anställning
Arbetspassen ligger på dag, kväll och varannan helg enligt ett rullande schema. Enstaka vakna nätter kan förekomma vid behov.
Tjänsten kan bli upp till 80 %.
Vi börjar med timanställning så att vi får möjlighet att lära känna varandra. Därefter kan anställningen övergå i en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar.
Vi söker även sommarvikarier för juni-augusti med möjlighet att arbeta 50-100 %, och gärna fortsätta arbeta extra både före och efter sommaren.
Vem vi tror att du är
Du har arbetat som personlig assistent ett par år och vet hur viktigt det är med närvaro, respekt och professionellt bemötande.
Du är lugn, ansvarstagande och trygg i mötet med andra människor. Samtidigt har du lätt för att samarbeta - här jobbar man alltid tillsammans med en kollega.
Det är en stor fördel om du har erfarenhet av hjälpmedel som taklift och permobil. Körkort är ett plus, men inget krav.
Eftersom arbetet sker i dubbelassistans behöver du kunna prata och förstå svenska obehindrat, så att kommunikationen i teamet fungerar.
Låter det som ett jobb för dig?
Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Jobbnummer
9901664