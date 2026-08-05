Erfaren personlig assistent sökes till man i centrala Stockholm omgående!
Aleris Sjukvård AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-08-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Aleris Rehab Station är ett nationellt och internationellt rehabiliteringscenter. Vi hjälper patienter med förvärvade och medfödda ryggmärgsskador, ortopediska skador och neurologiska skador och sjukdomar. Vi erbjuder också personlig assistans. Vi sitter i en stor, fin byggnad i Frösundavik i Solna, en kombination av gamla kasernlokaler, nya boenderum, behandlingsrum och restaurang. Vi har en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet och ett väl utvecklat teamarbete. Vi har också en mottagning med fokus på MS i Liljeholmen. Aleris Rehab Station är den del av Aleris Närsjukvård, där också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Basal hemsjukvård och Uppsala Närakut ingår.
Rollen
Vi söker en personlig assistent till en man i 50-års åldern som sitter i rullstol och har en ryggmärgsskada. Som personlig assistent kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara att stötta och hjälpa honom med sin dagliga livsföring såsom personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar , assistera vid måltider, städa, följa med på aktiviteter . Kunden för sin egen talan och har två tonåringar som bor hemma varannan vecka. Arbetstiderna är förlagda dagtid mellan kl 07-16, kvällstid mellan kl 15-23 samt vaken natt mellan kl 23-09. Vi söker nu främst en assistent som kan jobba dag och kvällspass samt varannan helg .
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
Fredagsfrukost
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten]
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, ordningsam, lojal och lyhörd. Du värnar också om att ge god omvårdnad och service med hög kvalitet. Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med kunden och dina kollegor och blir därför en betydelsefull medarbetare för oss. Det är viktigt att du agerar med sunt förnuft och har ett stort kundfokus. Du behöver ha en väl utvecklad fingertoppskänsla och förstå när du ska vara aktiv och när du behöver vara passiv i ditt arbete.
Bakgrund Du är en person med stort intresse för att arbeta med människor. I denna roll krävs det tidigare erfarenhet av att ha arbetat som personlig assistent och/eller inom vård- och omsorg. Krav för denna tjänst är att du behärskar engelska och svenska språket i tal och skrift.
Anställningsvillkor Anställningsform: Timanställning, fast schema Omfattning: Deltid, Dag-/Kvällstid samt varannan helg. Tillträde: Omgående Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finnsSå ansöker du
Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi ser fram emot din ansökan, och urvalet kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7666434-2132440". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Frösundaviks allé 4 (visa karta
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169 89 SOLNA Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
10023291