Erfaren personal till kök/kallskänk, deli & catering
Olofströms Storbutik AB / Kockjobb / Olofström Visa alla kockjobb i Olofström
2025-10-01
Vi söker dig som är matglad, har erfarenhet av arbete med mat och vill bli en del av vårt team. Du kommer att arbeta i vårt kök/kallskänk, i delidisken samt med catering.
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där både matlagning och service står i fokus.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Skapa och förbereda goda rätter i köket med fokus på smak och kvalitet
Arbete i vår deli - möta kunder med god service och sälja med matglädje
Förberedelse och paketering av catering för avhämtning
Säkerställa hög kvalitet, fräschhet och hygien i allt arbete
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurang, café, deli, storkök eller liknande
Är trygg i köksarbete och har känsla för smak och presentation
Är serviceinriktad och trivs i säljmötet med människor
Är noggrann, flexibel och kan ta ansvar både självständigt och i team
Är du den vi söker? Tveka inte att höra av dig med cv och personligt brev till jonas.dahlman@maxi.ica.se
För frågor om tjänsten kontakta Jonas:Jonas.dahlman@maxi.ica.se
0454-301226 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jonas.dahlman@maxi.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olofströms Storbutik AB
(org.nr 559125-8479)
Ekhagsvägen 2 (visa karta
)
293 40 OLOFSTRÖM Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Olofström Kontakt
Försäljningschef
Jonas Dahlman jonas.dahlman@maxi.ica.se 0454-301226 Jobbnummer
