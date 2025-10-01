Erfaren personal till kök/kallskänk, deli & catering

Olofströms Storbutik AB / Kockjobb / Olofström
2025-10-01


Vi söker dig som är matglad, har erfarenhet av arbete med mat och vill bli en del av vårt team. Du kommer att arbeta i vårt kök/kallskänk, i delidisken samt med catering.
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där både matlagning och service står i fokus.

2025-10-01

Arbetsuppgifter
Skapa och förbereda goda rätter i köket med fokus på smak och kvalitet
Arbete i vår deli - möta kunder med god service och sälja med matglädje
Förberedelse och paketering av catering för avhämtning
Säkerställa hög kvalitet, fräschhet och hygien i allt arbete

Vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurang, café, deli, storkök eller liknande
Är trygg i köksarbete och har känsla för smak och presentation
Är serviceinriktad och trivs i säljmötet med människor
Är noggrann, flexibel och kan ta ansvar både självständigt och i team

Är du den vi söker? Tveka inte att höra av dig med cv och personligt brev till jonas.dahlman@maxi.ica.se
För frågor om tjänsten kontakta Jonas:
Jonas.dahlman@maxi.ica.se
0454-301226

Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jonas.dahlman@maxi.ica.se

Detta är ett deltidsjobb.

Olofströms Storbutik AB (org.nr 559125-8479)
Ekhagsvägen 2 (visa karta)
293 40  OLOFSTRÖM

Maxi ICA Stormarknad Olofström

Försäljningschef
Jonas Dahlman
jonas.dahlman@maxi.ica.se
0454-301226

9535118

