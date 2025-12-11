Erfaren person för Bilrekond och Biltvätt sökes till fräsch anläggning
2025-12-11
Om Oss
Vi driver en mycket fräsch och modern anläggning i södra Stockholm. Vi samarbetar med flera företag och utför rekond på deras bilar. Våra kunder är kräsna och ställer höga krav på kvalitet och noggrannhet, vilket är något vi alltid strävar efter att leverera.
Tjänsten
Vi söker personer med erfarenhet av bilrekond och biltvätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att tvätta och rekonditionera bilar för att säkerställa att de håller högsta möjliga standard. Erfarenhet av polering och andra avancerade rekondjobb är ett stort plus.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Erfarenhet av bilrekond och biltvätt
Noggrannhet och öga för detaljer
Kundorienterad och serviceinriktad
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Erfarenhet av polering och avancerade rekondjobb är meriterande
Vi Erbjuder
En trevlig arbetsmiljö i en modern och välutrustad anläggning
Varierande arbetsuppgifter med höga kvalitetskrav
Bra anställningsvillkor och förmåner
Möjlighet till vidareutbildning och utvecklingSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till fittja@ecoshine.se
senast 2024-07-31. För frågor om tjänsten, vänligen maila oss.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna nya kollegor till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: fittja@ecoshine.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Biltransporter AB
(org.nr 559479-6590)
Fittjavägen 23 (visa karta
)
145 53 NORSBORG Arbetsplats
Biltransporter AB, Svenska Jobbnummer
9639145