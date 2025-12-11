Erfaren person för Bilrekond och Biltvätt sökes till fräsch anläggning

Svenska Biltransporter AB / Servicepersonaljobb / Botkyrka
2025-12-11


Visa alla servicepersonaljobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svenska Biltransporter AB i Botkyrka, Huddinge, Stockholm eller i hela Sverige

Om Oss
Vi driver en mycket fräsch och modern anläggning i södra Stockholm. Vi samarbetar med flera företag och utför rekond på deras bilar. Våra kunder är kräsna och ställer höga krav på kvalitet och noggrannhet, vilket är något vi alltid strävar efter att leverera.
Tjänsten
Vi söker personer med erfarenhet av bilrekond och biltvätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att tvätta och rekonditionera bilar för att säkerställa att de håller högsta möjliga standard. Erfarenhet av polering och andra avancerade rekondjobb är ett stort plus.

Publiceringsdatum
2025-12-11

Kvalifikationer
Erfarenhet av bilrekond och biltvätt
Noggrannhet och öga för detaljer
Kundorienterad och serviceinriktad
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Erfarenhet av polering och avancerade rekondjobb är meriterande

Vi Erbjuder
En trevlig arbetsmiljö i en modern och välutrustad anläggning
Varierande arbetsuppgifter med höga kvalitetskrav
Bra anställningsvillkor och förmåner
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till fittja@ecoshine.se senast 2024-07-31. För frågor om tjänsten, vänligen maila oss.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna nya kollegor till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: fittja@ecoshine.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Biltransporter AB (org.nr 559479-6590)
Fittjavägen 23 (visa karta)
145 53  NORSBORG

Arbetsplats
Biltransporter AB, Svenska

Jobbnummer
9639145

Prenumerera på jobb från Svenska Biltransporter AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svenska Biltransporter AB: