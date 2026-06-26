Erfaren patentkonsult med kommersiellt sinne
Swea Ip Law AB / Civilingenjörsjobb / Västerås Visa alla civilingenjörsjobb i Västerås
2026-06-26
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eller i hela Sverige
Vi söker efter en erfaren patentkonsult med kommersiellt sinne som bidrar både till teamets och bolagets fortsatta utveckling.
Vi bjuder på ett kreativt arbete med trevliga och ambitiösa kollegor som arbetar i team. Du arbetar med olika teknikområ den och spektrumet av tjä nster inom immaterialrä tt ä r brett. Vi ger möjligheten för utveckling inom vissa områden inom IP. Möjlighet finns till en hybrid arbetsplats.
Swea IP Law AB är ett växande IP-företag med huvudkontor i Västerås, samt med kontor i Södertälje och Sundsvall. Verksamheten har utvecklats över tid genom teamkänsla och engagemang och vi hoppas att du vill vara med på den fortsatt resan. De interna beslutsvägarna är korta.
Placeringsorten är i första hand i Södertälje, men med möjlighet att utgå från något av våra andra kontor.
Vi ser helst att du har minst tre års erfarenhet som patentkonsult. Erfarenhet som patentadministratör vore meriterande. Mastersexamen eller motsvarande inom ett eller flera av områdena biologi eller kemi är ett krav, samt att du talar svenska och engelska flytande. Att tala franska vore meriterande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: info@swea-ip-law.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsult Biologi Kemi 20260626". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swea IP Law AB
(org.nr 556880-9643)
Kopparbergsvägen 6 (visa karta
)
722 13 VÄSTERÅS Arbetsplats
Swea Ip Law AB Kontakt
CEO
Marianne Neelissen info@swea-ip-law.se Jobbnummer
9980752