Erfaren Paralegal / Juridisk assistent sökes till H I Juristbyrå
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2026-07-06
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H I Juristbyrå arbetar inom affärsrätt, familjerätt, franchise och migrationsrätt. Vi söker nu en erfaren paralegal eller juridisk assistent som vill bli en viktig del av vår verksamhet och arbeta nära byråns jurister i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som har paralegalutbildning eller motsvarande erfarenhet, alternativt studier inom grundläggande juridik. Det är särskilt viktigt att du har god administrativ förmåga, arbetar strukturerat och har ett genuint intresse för juridik och ärendehantering.
Om rollen
Rollen innefattar både kvalificerat administrativt arbete och ett mer juridiskt förberedande stöd till byråns jurister. Utöver sedvanliga administrativa uppgifter kommer du även att arbeta med initial granskning av juridiska ärenden innan dessa handläggs vidare av jurist, inhämta underlag och bistå vid upprättande av handlingar.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som paralegal / juridisk assistent hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
ta emot samtal och ha löpande kontakt med klienter,
administrera e-post och bistå med hantering av byråns sociala medier,
dokumenthantering och informationsstrukturering,
boka klientmöten och samordna kalenderflöden,
assistera juristerna i deras dagliga arbete,
göra en initial granskning av juridiska ärenden inför fortsatt handläggning,
inhämta relevanta underlag från klienter och andra aktörer,
samt bistå vid upprättande av juridiska handlingar och annan dokumentation.
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs i en miljö med högt tempo och som kan hålla en hög servicenivå även när arbetsbelastningen är stor. Du är noggrann, ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt med god struktur.
Det är en klar fördel om du tidigare har arbetat i en assistentroll på en juridisk byrå eller i annan juridisk verksamhet. För tjänsten krävs att du behärskar både svenska och engelska väl, i såväl tal som skrift.
Vi erbjuder
Hos H I Juristbyrå får du arbeta nära erfarna jurister och bli en del av en verksamhet där du ges möjlighet att utvecklas. Vi erbjuder löpande coaching och stöd i syfte att successivt förbereda dig för mer kvalificerat juridiskt arbete.
Urval sker löpande och tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: asli@hilaw.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Legal Assistant". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H I Juristbyrå AB
(org.nr 559005-2600)
Carl Akrells gata 4 (visa karta
)
115 51 STOCKHOLM Arbetsplats
H i Juristbyrå AB Jobbnummer
9994621