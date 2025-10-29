Erfaren operativ inköpare till till globalt tillverkande bolag i Svedala
2025-10-29
Vill du arbeta i en internationell och högteknologisk industrikoncern där inköp, planering och logistik möts? För vår kunds räkning söker vi nu en erfaren operativ inköpare till ett globalt teknikföretag inom gruv- och tillverkningsindustrin, med fokus på elektronik och kundanpassade lösningar såsom paneler och displayer. Detta är en spännande möjlighet att bli en del av ett erfaret, prestigelöst och samarbetsinriktat team, där du får ansvar för inköp, systemstöd och processutveckling i en internationell miljö.
OM TJÄNSTEN:
Som erfaren operativ inköpare kommer du att ha ett operativt och strategiskt ansvar för inköp av elektronikkomponenter och kundanpassade produkter, med fokus på att säkerställa leveranser i tid, kostnadseffektivitet och hög kvalitet. Du blir en nyckelperson i teamet, med ansvar för området inom Commercials och elektronisk kundanpassning. Du kommer även att samarbeta nära nyckelintressenter såsom Global Order & Delivery Service, Kvalitet, Lager, Sourcing och Projektavdelningar.
ARBETSUPPGIFTER:Driva det operativa inköpsarbetet självständigt för kundanpassade elektroniklösningar, såsom paneler och displayer.
Utveckla och förbättra processer för inköp, lagerplanering och materialflöden.
Följa upp och analysera inköpsprestanda samt arbeta mot uppsatta lager- och servicemål.
Hantera öppna inköpsorder och agera proaktivt vid avvikelser eller leveransproblem.
Samarbeta med interna intressenter för att säkerställa kundspecifika krav och leveransprecision.
Arbeta med M3 för att underhålla och säkerställa korrekt data, delta i uppdateringar av planeringsprinciper och policyer samt säkerställa korrekt leverantörsrelaterad information.
VI SÖKER DIG SOM:Minst 5 års erfarenhet av operativt inköp inom teknisk eller tillverkande industri.
Har en kandidatexamen inom logistik, företagsekonomi eller teknik - alternativt motsvarande erfarenhet.
God systemvana och erfarenhet av att arbeta i ERP-system, gärna M3 eller liknande, samt goda kunskaper i MS Office.
God förståelse för tillverkning och materialförsörjning.
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är inget krav men meriterande om du har:
APICS-certifiering.
Erfarenhet av att arbeta som superuser i ERP- system
För att lyckas i rollen tror vi att du är ansvarstagande, och flexibel och driven. Du trivs i en miljö där det händer mycket, är lösningsorienterad och har en god förmåga att samarbeta med olika intressenter. Du motiveras av att hitta effektiva arbetssätt och att bidra till ständiga förbättringar. Vi tror även att du är strukturerad, har ett stort systemintresse och god teknisk förståelse.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett tidsbegränsat konsultuppdrag med möjlighet till förlängning. Det innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, 6 månader med möjlighet till förlängning.
Start: Omgående
Placering: Svedala
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
