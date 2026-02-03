Erfaren operationssjuksköterska ortopedi dagtid - Capio S:t Görans sjukhus
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som senior operationssjuksköterska inom ortopedi på dagtid på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm? Centraloperation söker dig som vill ta nästa steg i din karriär och bidra med din erfarenhet till vårt teambaserade arbetssätt och utvecklingsinriktade miljö. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
Vi är en av få anestesikliniker där anestesi, operation, postoperativ verksamhet, sterilteknik och IVA ingår i samma verksamhetsområde. Hos oss bedrivs elektiv och akut kirurgi dygnet runt, och centraloperation omfattar kirurgi, ortopedi, urologi och obstetrik. Totalt bemannar vi 15 operationssalar, varav två för akuta och elektiva kejsarsnitt. Capio S:t Görans Sjukhus har dessutom Stockholms nyaste förlossningsklinik. Kvalitet och utveckling är ledord i allt vi gör, vi är stolta mottagare av Sveriges kvalitetspris i SPOR både 2024 och 2025. I takt med vår utveckling satsar vi nu ytterligare på ortopedisk sektion, där du som senior operationssjuksköterska blir en viktig del av teamet.
Om rollen
Vi söker dig som vill ta ett större ansvar på vår ortopedisektion. Tjänsten är förlagd till dagtid. I rollen ingår sedvanliga arbetsuppgifter som operationssjuksköterska inom ortopedisk operationssjukvård samtidigt som du även har även en central roll i att handleda och stötta kollegor, bidra till utvecklings- och förbättringsarbete samt driva kvalitetsfrågor framåt. Du blir en nyckelperson i vårt team, där operationssjuksköterska, undersköterska, anestesisjuksköterska och läkare samarbetar nära. Du får en individanpassad introduktion med stöd av erfarna kollegor.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Flera års erfarenhet av ortopedisk operationssjukvård
Trygg och prestigelös, delar våra värderingar
God samarbetsförmåga och trivsel i team
Strukturerad och flexibel, med förmåga att planera och prioritera
Bidrar gärna med nya idéer och är öppen för förändring
Meriterande: handledarerfarenhet, förbättringsarbete eller ledande uppdrag
Vi erbjuder
En individanpassad introduktion
Teambaserad arbetsmiljö med närvarande, tydligt och lyhört ledarskap
Kontinuerlig kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
En lärande och utvecklande miljö
Lunchföreläsningar, kvällsutbildningar och studiedagar
Förmånlig poängmodell
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr och gratis tillgång till sjukhusets gym
En förmånsportal med en mängd förmåner för dig, t.ex. SL-kort, biobiljetter och resor
Centralt läge med goda kommunikationer och möjlighet till parkering
Möjlighet till personalbostad
Vill du veta mer om alla våra personalförmåner? Läs mer om vårt erbjudande!
Din ansökan Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor om uppdraget, är du varmt välkommen att kontakta oss!
Kontakt Annsofie Axelsson, Rekryteringspartner E-postadress: annsofie.axelsson@capio.se
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Fackliga företrädare Tina Edengrim, tina.edengrim@capiostgoran.se
Anna Axeheim, anna.axeheim@capiostgoran.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-29
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7104773-1821650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Sankt Göransplan 1 (visa karta
)
112 18 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9720663