Erfaren operationssjuksköterska ortopedi dagtid - Capio S:t Görans sjukhus

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-02-03


Vill du arbeta som senior operationssjuksköterska inom ortopedi på dagtid på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm? Centraloperation söker dig som vill ta nästa steg i din karriär och bidra med din erfarenhet till vårt teambaserade arbetssätt och utvecklingsinriktade miljö. Tjänsten är en tillsvidareanställning.

2026-02-03

Om företaget
Vi är en av få anestesikliniker där anestesi, operation, postoperativ verksamhet, sterilteknik och IVA ingår i samma verksamhetsområde. Hos oss bedrivs elektiv och akut kirurgi dygnet runt, och centraloperation omfattar kirurgi, ortopedi, urologi och obstetrik. Totalt bemannar vi 15 operationssalar, varav två för akuta och elektiva kejsarsnitt. Capio S:t Görans Sjukhus har dessutom Stockholms nyaste förlossningsklinik. Kvalitet och utveckling är ledord i allt vi gör, vi är stolta mottagare av Sveriges kvalitetspris i SPOR både 2024 och 2025. I takt med vår utveckling satsar vi nu ytterligare på ortopedisk sektion, där du som senior operationssjuksköterska blir en viktig del av teamet.
Om rollen
Vi söker dig som vill ta ett större ansvar på vår ortopedisektion. Tjänsten är förlagd till dagtid. I rollen ingår sedvanliga arbetsuppgifter som operationssjuksköterska inom ortopedisk operationssjukvård samtidigt som du även har även en central roll i att handleda och stötta kollegor, bidra till utvecklings- och förbättringsarbete samt driva kvalitetsfrågor framåt. Du blir en nyckelperson i vårt team, där operationssjuksköterska, undersköterska, anestesisjuksköterska och läkare samarbetar nära. Du får en individanpassad introduktion med stöd av erfarna kollegor.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård

Flera års erfarenhet av ortopedisk operationssjukvård

Trygg och prestigelös, delar våra värderingar

God samarbetsförmåga och trivsel i team

Strukturerad och flexibel, med förmåga att planera och prioritera

Bidrar gärna med nya idéer och är öppen för förändring

Meriterande: handledarerfarenhet, förbättringsarbete eller ledande uppdrag

Vi erbjuder

En individanpassad introduktion

Teambaserad arbetsmiljö med närvarande, tydligt och lyhört ledarskap

Kontinuerlig kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar

En lärande och utvecklande miljö

Lunchföreläsningar, kvällsutbildningar och studiedagar

Förmånlig poängmodell

Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr och gratis tillgång till sjukhusets gym

En förmånsportal med en mängd förmåner för dig, t.ex. SL-kort, biobiljetter och resor

Centralt läge med goda kommunikationer och möjlighet till parkering

Möjlighet till personalbostad

Vill du veta mer om alla våra personalförmåner? Läs mer om vårt erbjudande!

Din ansökan Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor om uppdraget, är du varmt välkommen att kontakta oss!
Kontakt Annsofie Axelsson, Rekryteringspartner E-postadress: annsofie.axelsson@capio.se

I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!

Fackliga företrädare Tina Edengrim, tina.edengrim@capiostgoran.se Anna Axeheim, anna.axeheim@capiostgoran.se

Sista dag att ansöka är 2026-02-29

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sista dag att ansöka är 2026-03-04
