Erfaren Onsite-tekniker sökes för uppdrag maj - augusti i Malmö!
2026-03-10
Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Vi söker en IT-supporttekniker på 50 % till ett uppdrag i Malmö under perioden 4 maj till 28 augusti. Uppdraget genomförs helt på plats på kundens kontor i Malmö, Dockplatsen.
Bakgrunden till behovet är att två av tre personer i kundens IT-team är föräldralediga över sommaren, delvis överlappande. Ordinarie team består av två supporttekniker och en IT-arkitekt. Under vissa veckor arbetar du tillsammans med en kollega, och under någon enstaka vecka kan du vara själv i supportfunktionen. Belastningen är dock generellt låg under sommaren och arbetet sker utifrån en best effort-princip.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Uppdraget avser intern slutanvändarsupport för cirka 100 medarbetare.
Arbetet omfattar bland annat:
• Support av datorer, mobiltelefoner och Teams-mötesutrustning
• Grundläggande felsökning och löpande användarstöd
• Hantering av behörighetsförfrågningar
• Skapande och administration av användarkonton
• Support både på plats och på distans
Miljön är helt baserad på Microsoft 365.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående i rollen som Onsite-tekniker och med enkelhet hanterar nedan områden:
• Windows 11
• OneDrive
• Microsoft Office
• Microsoft Teams
• Grundläggande administration i Exchange Online
• SharePoint Online
• Entra ID
• Du uttrycker dig obehindrat på svenska.
Som person är du pedagogisk, tålmodig och trygg i att möta användare med varierande teknisk nivå. Organisationen präglas av en vänlig och omtänksam kultur där det är högt i tak och tillåtet att göra misstag. Därför söker vi dig som är prestigelös, serviceinriktad och har ett lugnt och förtroendeingivande sätt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6075". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Julia Femenias Krohn julia.femenias-krohn@poolia.se 0720-704735 Jobbnummer
9789231