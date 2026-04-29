Erfaren och utforskande lärare till Framtidsspår arbete med unga vuxna

2026-04-29
Erfaren och utforskande lärare till Framtidsspår i Göteborg - arbete med unga vuxna
Vill du arbeta som lärare i ett sammanhang där undervisning, relationer och sociala frågor hänger ihop - och där ditt arbete kan bidra till att bryta isolering och skapa nya vägar in i studier och samhällsliv?
Vi söker nu en erfaren och utforskande lärare i svenska till Framtidsspår - en verksamhet där folkbildning möter socialt arbete.
Om oss som arbetsgivare
Ljungskile folkhögskola är en plats där människor möts, lär och utvecklas tillsammans. Vi har ett starkt fokus på bildning, relationer och deltagarnas aktiva medverkan.
Som medarbetare blir du en del av ett sammanhang där:
undervisning och relationsarbete är tätt sammanvävda
flera professioner samverkar kring varje deltagare
skolan är en del av ett större samhällsuppdrag
Hos oss finns en tydlig vilja att göra skillnad - att skapa förutsättningar för deltagande där det inte alltid är självklart.
Om Framtidsspår
Framtidsspår är en folkhögskolekurs i liten skala för unga vuxna (18-26 år) som inte fullgjort gymnasiet som drivs som en allmän kurs. Här möts folkbildning och socialt arbete i en verksamhet som riktar sig till unga vuxna i komplexa livssituationer. Vi arbetar med deltagare som ofta har erfarenheter av avbrutna studier, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsvariationer eller perioder av isolering.
Hos oss ges möjlighet att läsa in gymnasiet inom allmän kurs - i ett sammanhang där studier, stöd och livssituation hänger ihop.
Undervisningen sker i små grupper med hög lärartäthet och i nära samarbete med ett tvärprofessionellt team bestående av lärare, socionom, studie- och yrkesvägledare, kurator och deltagarstöd.
Vi arbetar flexibelt och relationsburet - med en helhetssyn där frågor om vardag, hälsa, relationer och framtid är en del av lärandet.
Om uppdraget
Som lärare på Framtidsspår är du både pedagog och relationsbärare.
Du undervisar främst i svenska, gärna i kombination med annat ämne, och bidrar till att skapa en lärmiljö där deltagare kan hitta motivation, sammanhang och tilltro till sin egen förmåga. Du är bekväm att samverka med andra pedagoger i klassrummet och är nyfiken på att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat.
Du möter deltagare som ofta befinner sig i ett skede där tillit, riktning och delaktighet behöver byggas upp på nytt - och där skolan kan bli en avgörande plats.
Vi söker dig som vill arbeta med alternativa och kreativa ingångar till lärande, och som ser värdet i att ibland gå andra vägar för att göra det möjligt för deltagare att närma sig det som är svårt.
I uppdraget ingår att:
planera och genomföra undervisning, ofta tematiskt och ämnesövergripande
skapa struktur, tydlighet och flexibilitet i deltagarnas studiesituation
arbeta relationsburet och bygga tillit över tid
samverka med kollegor och andra professioner kring deltagarnas utveckling
bidra till att utveckla Framtidsspårs pedagogiska arbetssätt
Vi söker dig som
är en trygg och erfaren pedagog - och samtidigt motiveras av att arbeta med frågor som rör delaktighet, utanförskap och vägar tillbaka till studier och samhällsliv.
Du:
har pedagogisk utbildning och/eller relevant ämneskompetens
har kompetens i svenska
har erfarenhet av undervisning
kan skapa struktur, tydlighet och progression i en grupp med olika förutsättningar
arbetar relationellt och ser hela människan
Samtidigt ser vi att du:
vill bidra till att bryta isolering och skapa sammanhang där fler kan delta
är nyfiken på att utveckla nya arbetssätt och hitta fler vägar in i lärande
trivs i ett sammanhang där undervisning, stöd och samverkan hänger ihop
vill vara med och forma och utveckla verksamheten tillsammans med andra
Det är meriterande om du
har folkhögskollärarexamen
har gärna även engelska eller samhällskunskap)
har erfarenhet av folkhögskola, folkbildning eller idéburen verksamhet
har arbetat med unga vuxna med psykisk ohälsa, NPF eller komplex livssituation
har specialpedagogisk kompetens
har erfarenhet av tematiskt eller ämnesövergripande arbete
har erfarenhet av tvärprofessionellt samarbete
har arbetat med kreativa eller alternativa ingångar till lärande
För att trivas hos oss
tror vi att du:
ser relationen som grunden för lärande
har ett engagemang för deltagare som inte alltid hittar sin plats i utbildningssystemet
kan stå kvar i det som är komplext och ibland svårt
har förmåga att skapa trygghet, struktur och tillit
vill arbeta nära kollegor och ta gemensamt ansvar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-04-29Övrig information
Tjänsten är placerad vid Järntorget i Göteborg inom Framtidsspårs verksamhet. Du anställs av Ljungskile folkhögskola och ingår i skolans kollegium, med viss samverkan och gemensamma dagar i Ljungskile. Framtidsspår är en samverkanskurs som bedrivs genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Ljungskile folkhögskola, Göteborgs stad, Räddningsmissionen, St: Lukas föreningen och Reningsborg.
Varaktighet: Tillsvidare. Vi tillämpar provanställning 6 månader.
Tillträde: 1 augusti eller enligt överenskommelse.
Arbetstid/varaktighet: 100%, ferietjänst
Vill du vara med och skapa en folkhögskola där fler kan hitta en plats, en riktning - och en möjlighet att delta?
Välkommen med din ansökan.
Hur ansöker jag?
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev till tf. biträdande rektor på Framtidsspår: Moa Fors, 0736-44 65 72 moa.fors@ljungskile.org
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Ansök senast: 2026-05-13Kontaktuppgifter för detta jobb
Tf. biträdande rektor: Moa Fors, 0736-44 65 72, moa.fors@ljungskile.org
Facklig företrädare: Radka Pekarova (Sveriges lärare), 0736-44 65 55, radka.pekarova@ljungskile.org
Hemsida
Läs mer om Ljungskile folkhögskola på vår hemsida:https://www.ljungskile.org/ Så ansöker du
E-post: moa.fors@ljungskile.org
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FS26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungskile Folkhögskola Stiftelsen
413 01 GÖTEBORG
Framtidsspår - Ljungskile folkhögskola
