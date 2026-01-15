Erfaren och trygg förskollärare sökes till föräldrakooperativet
Föräldrakooperativet Smått & Gott, Ek För / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Smått & Gott, Ek För i Stockholm
Är du en legitimerad förskollärare som brinner för att lyfta kompetensen hos de yngre barnen? Då kanske du är den vi söker!
Föräldrakooperativet Smått och Gott i Högdalen söker efter en förskollärare till vår förskola, främst till vår yngrebarnsavdelning (1-3 år). Vi söker dig som vill leda och utveckla arbetet tillsammans med förskolans övriga pedagoger.
Förskolan har plats för 35 barn som är fördelade på två avdelningar i rymliga lokaler med en riktigt fin stor gård. Förskolans goda mat lagas på plats av vår kokerska. Arbete på den andra avdelningen kan också bli aktuellt.
Vi söker en förskollärare som har erfarenhet av yrket och kan driva ett utvecklingsarbete på förskolan i samarbete med övrig personal.
Du som söker gillar att använda miljöer och material som en pedagogisk resurs i din undervisning.
Du är van att använda pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt som en naturlig väg framåt i ditt arbete.
Du ska kunna leda ett arbetslag på ett kommunikativt och ödmjukt sätt där ett gott samarbete och tydlighet är ledord.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Om du har erfarenhet av någon typ av specialpedagogik eller av arbete med barn i behov av särskilt stöd är detta meriterande.
Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person som kompletterar vår övriga personal och eftersträvar ett arbetslag som hjälps åt med både högt och lågt i verksamheten för att få en god arbetsmiljö för både barn och personal.
Förskolan drivs av ett föräldrakooperativ där föräldrarna städar och ansvarar för förskolan på huvudmannanivå i samråd med rektor som ansvarar för den pedagogiska verksamheten.
Är du vårt nya tillskott? Då ser vi med spänning fram emot din ansökan!
Tillträde senast 1 mars men rekrytering sker löpande och kan komma att avslutas före annonstidens slut.
Anställningen är en visstidstjänst på deltid 75% t.o.m. den 30/6 2026 med möjlighet till förlängning. Förskollärarlegitimation krävs.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi önskar få ett personligt brev, CV samt ungefärligt löneanspråk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
rekrytering@smattogott.se
E-post: rekrytering@smattogott.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Smått & Gott, Ek För
Sjösavägen 4 (visa karta
)
124 55 BANDHAGEN Arbetsplats
Föräldrakooperativet Smått & Gott Jobbnummer
9687130