Erfaren och smaksäker kock sökes på heltid - Home Hotel Mektagonen
Nordic Choice Commercial Services AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-10-08
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en kock på 100% till Home Hotel Mektagonen som vill bli en del av vår familj.
Vi söker dig med minst fem års erfarenhet som är smaksäker, nogrann och brinner för att servera god mat lagat från hjärtat. Tjänsten är en heltidsanställning 100%Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
• Tillaga och servera god och tilltalande mat till både vår lunch och middag
• Tillsammans med köksteamet hjälper du till med inköp och inventering
• Utveckla vårt koncept och menyplanering tilsammans med FnB Manager och teamet
• Arbetspassen är schemalagda kvällstid samt helger.
• Du rapporterar till FnB manager
Om dig:
• Du är smaksäker, flexibel och pålitlig, med passion för att skapa fantastisk mat och upplevelser.
• Har förmåga att förvandla utmaningar till möjligheter, hantera flera uppgifter samtidigt och hålla hög standard även under press.
• Är en stark problemlösare med ett proaktivt arbetssätt.
• Du har dokumenterad erfarenhet som kock på minst fem år
• Du är en lagspelare och ser köket som en enhet
• Du har mycket energi, mod och begeistring
• Du talar och skriver svenska
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
• En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
• Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
• Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
• Fyra gratis hotellnätter per år (ta bort om det inte är en tjänst med fast anställning på minst 12 månader eller 20 % eller mer)
• 25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
• Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Home Hotel Mektagonen Jobbnummer
9546675