Erfaren och självgående snickare / hantverkare
2026-01-14
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker nu en erfaren och självgående snickare/hantverkare för ett tidsbegränsat uppdrag hos en av våra kunder.
Vi söker dig som:
Arbetar fackmässigt, strukturerat och med hög yrkesstolthet Tar ansvar för ditt arbete och håller överenskomna tider Kommunicerar tydligt och professionellt med både kund och ledning Är trygg i kundkontakt och representerar företaget på ett förtroendeingivande sätt Förstår vikten av rutiner, dokumentation och ordning på arbetsplatsen Har B-körkort och tillgång till egen bil
Om rollen
Du är en bred och erfaren hantverkare som behärskar de flesta moment inom snickeri.
Rollen innefattar bland annat:
Utförande av arbeten enligt fasta strukturer för uppföljning, kvalitet och dokumentation
Fokus på långsiktiga kundrelationer och ett gott rykte
Vi värdesätter samarbetsförmåga, pålitlighet och ett professionellt förhållningssätt i alla lägen.
Placering
Västerås med omnejd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivare PrimeComp AB
(org.nr 556912-4950), https://www.primecomp.se
Kopparbergsvägen 10 (visa karta
)
722 13 VÄSTERÅS Arbetsplats
PrimeComp Jobbnummer
