Erfaren och självgående hudterapeut sökes till salong i Täby
Body & Skin Care i Täby AB / Hälsojobb / Täby Visa alla hälsojobb i Täby
2026-06-29
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Vi söker en erfaren och engagerad hudterapeut. Är du passionerad för hudvård, service och kundrelationer, och trivs med att arbeta självständigt? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som hudterapeut hos oss kommer du att utföra professionella hudvårdsbehandlingar och ge våra kunder rådgivning kring hudvård och produktval. Du ansvarar för att skapa en trygg och välkomnande upplevelse för varje kund samt bidrar till salongens utveckling genom hög kvalitet och god service.
Arbetstid: Deltid eller mindre, enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
via mail
E-post: info@bodyskincare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hudterapeut". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Body & Skin Care i Täby AB
(org.nr 559285-6909) Jobbnummer
9984293