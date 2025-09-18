Erfaren och serviceinriktad skolsekreterare till Bredängsskolan
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Bredängsskolan är en mångkulturell F-9-skola med cirka 450 elever som har över 25 olika modersmål.
Skolan, som ligger i Bredängs centrum med närhet till bussar och tunnelbana, har även en grundsärskola. Här arbetar cirka 110 kompetenta medarbetare som ser sitt uppdrag som meningsfullt och anser att det är viktigt att utvecklas och skapa nytt. Alla elever har tillgång till iPad eller dator, vilket ger oss stora möjligheter att använda digitala läromedel i undervisningen.
Nu söker vi en erfaren skolsekreterare till vår expedition. Du kommer att arbeta självständigt med ett brett uppdrag och ha en central roll i skolans administration.
Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr per kalenderår för heltidsanställda. På skolan finns även ett personalgym med dusch och omklädningsrum.
Din roll
Arbetet som skolsekreterare är mångsidigt och omväxlande. Du har en central roll i servicegruppen och representerar skolan utåt, ofta som den första kontakten för elever och vårdnadshavare. Arbetet på expeditionen kan tidvis vara stressigt och kräver att du klarar av att hantera många uppgifter samtidigt samt snabbt kan växla fokus.
Det är av största vikt att du behåller ett trevligt bemötande gentemot elever, besökare och vår egen personal, i alla situationer. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Din kompetens och erfarenhet
• Ansvara för diarieföring och arkivering enligt stadens rutiner och offentlighetsprincipen i eDok.
• Hantera skolans officiella dokument och protokoll.
• Ansvara för kontering av fakturor och rekvisitioner i Agresso.
• Personaladministration, inklusive hantering av sjukintyg, anställningsavtal och administration i LISA självservice.
• Ansvara för vikarieanskaffning.
• Genomföra elevregistreringar och uppdateringar i BER.
• Hantera ärenden och administration kring modersmålsundervisning.
• Administrera skolintagningar och elevplaceringar samt vara behjälplig vid "Söka skola"-processen.
• Göra beställningar och ha god kännedom om stadens upphandlingar och avtal.
• Rapportera statistik och uppgifter till SCB.
• Vara kontaktpunkt för elever och vårdnadshavare i administrativa frågor.
• Enklare kontorssysslor vid behov.
• Vid behov avlasta skolledningen med löpande administration och övriga uppgifter som uppkommer.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
Vi söker dig med mycket god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta självständigt i stadens system (LISA, BER, eDok och Agresso) samt i Microsoft Office. Du har förmågan att se helheten och tar egna initiativ. Du behöver också ha god förmåga att strukturera, kommunicera och samarbeta, både i grupp och med övrig personal. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Bredängsskolan Kontakt
Beshar Ekmat beshar.ekmat@edu.stockholm.se 076-1243744 Jobbnummer
9514853