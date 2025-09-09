Erfaren och noggrann Truckförare

Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Södertälje
2025-09-09


Truckförare till Eternis kunder
Är du en flexibel och ansvarsfull person som söker efter ditt nästa jobb? Vi söker nu efter engagerade medarbetare med erfarenhet av truckkörning!

Eterni söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta inom lager med truckkörning. Du är noggrann i ditt sätt att arbeta, då kvaliteten i ditt arbete är A & O. För oss är goda relationer en hjärtefråga, så väl med kunden, som med kollegor och medarbetare. Vi söker dig som är en ödmjuk lagspelare och alltid gör det lilla extra. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, men kan även jobba självständigt. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande, så Du får inte vara rädd att ta i när det behövs.

Publiceringsdatum
2025-09-09

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta hos någon av våra kunder i Södertälje med omnejd. Som truckförare spenderar du en stor del av dagen med att köra truck men andra arbetsuppgifter kan också förekomma. Exempel på övriga arbetsuppgifter:
Hantera inkommande och utgående leveranser
Registrera leveranser i kundens system
Sortera och lagra leveranser på lagret

Kvalifikationer
Truckkort A+B

Körkortskrav
Relevant erfarenhet av liknande tjänster
Behärskar svenska muntligt och skriftligt

Dina personliga egenskaper
Då du kommer att jobba tätt tillsammans med andra så ser vi gärna att du är en flexibel person som trivs med att arbeta i lag. Vi lägger stor vikt vid personlighet och vi söker dig som är driven, social och positiv. Arbetet som truckförare kan vara ansträngande och det är ofta högt tempo vilket ställer krav på din fysiska kapacitet.

Arbetstider
Dagtid, 2-skift,

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283)

Kontakt
Jenny Ryhd
jenny.ryhd@eterni.se

Jobbnummer
9499749

