Erfaren och engagerad fritidspedagog till Svartbäcksskolan
2026-04-10
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Svartbäcksskolan är en kommunal skola med grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola 1-9, lärstudio, samt en egen mindre undervisningsgrupp. På skolan finns total ca 430 elever och 115 personal.
Vår skola ligger vid Tyresta nationalpark i Haninge kommun med urskogen runt hörnet. Vi har höga ambitioner att ständigt utveckla verksamheten genom att vara en attraktiv skola där alla elever får plats och där vi jobbar tillsammans med målet i sikte för att skapa goda förutsättningar för ett bra framtida liv för våra elever. Vi arbetar ständigt med kvalitetsutveckling av verksamheten, där höjda resultat, ökad likvärdighet samt tillgänglig och kreativ lärmiljö står högt på agendan, Vår vision VI VILL VARANDRA VÄL, VI GÖR VARANDRA BÄTTRE genomsyrar skolans verksamhet i allt vi gör.
Ditt uppdrag
Som fritidspedagog på Svartbäcksskolan, är du en viktig del av elevernas samlade skoldag. Du arbetar med att skapa en trygg och utvecklande miljö för våra elever under såväl skoltid, som rast och fritid. Under skoltid arbetar du i klass tillsammans med lärare och gemensamt utformar ni ett arbetssätt som är gynnsamt för elevernas lärande. Under eftermiddagen arbetar du i fritidsverksamheten och tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för att eleverna får en lustfylld och meningsfull fritid. Ni planerar, genomför och utvärderar kontinuerligt verksamheten och säkerställer att den utgår från Lgr 22. Fritidshemmet är inne i en spännande utvecklingsprocess, där du har möjlighet att få vara med och påverka.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog och som har några års erfarenhet av att arbeta i skolan och därmed är trygg i din yrkesroll. Du är engagerad och har förmågan att skapa goda relationer med såväl kollegor, som elever och vårdnadshavare. Du har lätt för att samarbeta och samverka och ser det som en naturlig del av ditt vardagliga arbete. Du är flexibel och lösnings orienterad, elevernas behov och välbefinnande är alltid i fokus. Du har en positiv elevsyn och tror på att barn gör rätt om de kan. Du är lågaffektiv och bemöter eleverna med hänsyn och respekt, även i utmanande situationer. Vid rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor.
Fri tillgång till gym i kommunhuset.
2000 kr i friskvårdsbidrag per år.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer ske löpande.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
http://haninge.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Handen Kontakt
Therése Ljunglöf Jobbnummer
9847438