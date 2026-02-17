Erfaren och effektiv cafemedarbetare till hög tempo
2026-02-17
Driven och effektiv Cafe stjärna sökes till Strandvillans café Är du vår nästa klippa.
Är du en person som älskar när det går undan ,ser vad som behövs att göras innan någon ber digm och trivs med fysiskt arbete ?Då är det dig vi letar efter
På Strandvillans café säljer vi inte bara kaffe vi levererar en upplevelse Det kräver ett team som är snabbt tänkt stresståliga och som inte räds att ta i där det behövs. Vi söker en medarbetare som är seriös med sin arbetsinsats och vill vara en del av vår fortsatta framgång.
Dina arbetsuppgifter
Aktiv service :Snabb och professionell hantering av gäster.
Fysiskt arbete : Varumottagning ,uppackning och ständigt plock.
Renlighet i fokus :Vi håller en hög standard Det innebär städning både inomhus och på vår uteservering gård i alla väder
Tempo: Du kommer stå och gå mycket Det är tungt med roligt jobb för rätt person.
Vem är du ?
Erfaren Du har tidigare jobbat inom service eller café och kan hantera stress utan att tappa humöret
Handlingskraftig Du väntar inte på instruktioner du ser disken, du ser gästen och agerar direkt.
Flexibel Du förstår att service branschen innebär varierande tider Du jobbar varannan helg ,kvällar ,stängningar och röda dagar vid behov .
För att vi ska veta att du är rätt person och är seriös vänligen skriv ordet DRIVEN som första ord i ditt personliga brev/ CV
Vi tillämpar obligatoriskt prov jobb 4-8 timmar för alla slut kandidater för att testa tempo och samarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
via e-post. Inga telefonsamtal Det går även bra att komma in och presentera sig personligt.
E-post: info@strandvillans.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Strandstugan AB
Strandvägen 36
193 30 SIGTUNA
Jobbnummer
9748720
