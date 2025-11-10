Erfaren och duktig servicemålare / målare sökes
Vi är i dag 10 målare och har kontor på Hägerstensvägen 219. Där finns även personalutrymmen. Som målare kommer du att ha varierande arbetsplatsadresser dagligen. Du är en effektiv och social person som tycker om att prestera goda resultat. Du ska vara stresstålig och kunna hantera olika kundsituationer. Dina arbetsuppgifter kommer att vara omväxlande och dessutom innefatta mycket kundkontakter. Därför är det viktigt att du har en positiv inställning och en hög social kompetens. Du måste ha förmåga att arbeta självständigt och kunna planera ditt jobb väl. Viktigt är också att du ska kunna arbeta tillsammans i ett arbetslag, innefattande både målare och andra yrkesgrupper.
Arbetsuppgifter: Målning, tapetsering och sedvanliga måleriarbeten.
Egen bil är ett önskemål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: linda@phmaleri.se Arbetsgivarens referens
