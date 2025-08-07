Erfaren och duktig servicemålare / målare sökes

P H:s Måleri I Solna AB / Målarjobb / Stockholm
2025-08-07


Vi är i dag 9 målare och har kontor på Hägerstensvägen 219. Där finns även personalutrymmen. Som målare kommer du att ha varierande arbetsplatsadresser dagligen. Du är en effektiv och social person som tycker om att prestera goda resultat. Du ska vara stresstålig och kunna hantera olika kundsituationer. Dina arbetsuppgifter kommer att vara omväxlande och dessutom innefatta mycket kundkontakter. Därför är det viktigt att du har en positiv inställning och en hög social kompetens. Du måste ha förmåga att arbeta självständigt och kunna planera ditt jobb väl. Viktigt är också att du ska kunna arbeta tillsammans i ett arbetslag, innefattande både målare och andra yrkesgrupper.
Arbetsuppgifter: Målning, tapetsering och sedvanliga måleriarbeten.
Egen bil är ett önskemål.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: linda@phmaleri.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
P H:S Måleri i Solna AB (org.nr 556663-1015)
Hägerstensvägen 219 (visa karta)
126 53  HÄGERSTEN

Kontakt
Personalansvarig
Linda Sjö
linda@phmaleri.se
073-6827105

Jobbnummer
9449662


   

