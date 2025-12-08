Erfaren och driven lärare inom MaNo & Tk för åk 7-9
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Berghultskolan är en fin F-9 skola som har två klasser i respektive årskurs. Skolan är fint belägen vid en skolskog och har en riktigt bra skolgård för möjliggör rörelse under hela dagen för våra elever. Berghultskolan är en skola som arbetar utifrån en arbetslagsstyrd organisationsmodell med hög delaktighet i skolans förbättringsresa.
Skolan präglas av ett samarbetande klimat med omtanke om varandra. Vi värdesätter att ha kul tillsammans och att våra medarbetare även ska lämna skolan med energi.
Berghultskolan ligger i Floda och flertalet av våra medarbetare pendlar från både Göteborg och Alingsås. Kollektivtrafik finns i direkt anslutning till skolan.
Om du är erfaren och driven lärare inom MaNO & TK så söker vi nu dig för att vara med att bygga skolans undervisning tillsammans med elever och kollegor.
Du är en lärare med stort intresse för dina ämnen, och som lyckas skapa både nyfikenhet och engagemang hos våra elever.
Viktigt för tjänsten är att du är en självklar ledare i klassrummet, som tar ansvar för att skapa en positiv lärmiljö och ett klimat där man som elev vågar pröva, i syfte att lära sig tillsammans.
Du är en tydlig team-person som gärna samarbetar med dina kollegor i arbetslag. Som arbetslag har ni ett stort friutrymme att vara med och forma vår verksamhet runt elevernas lärande.
I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling, såväl socialt som kunskapsmässigt. Det är viktigt att du har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
I uppdraget ingår att både enskilt och tillsammans med kollegor skapa en röd tråd för skolans NO-undervisning. På Berghultskolan träffas vi regelbundet via ämneskonferenser där vi under hösten ska utveckla vår undervisning på systemisk grund.
Denna tjänst är tillgänglig med start VT 26 samtidigt som fokus är att hitta rätt person. Vi har möjlighet att avvakta med anställningen under en eventuell uppsägningsperiod.Kvalifikationer
Vi söker dig, en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, NO och TK i årskurserna 7-9.
Du är trygg i ditt ledarskap, både i och utanför klassrummet. Du har goda IT-kunskaper och är van att använda digitala verktyg i undervisningen. På Berghultskolan arbetar alla med Classroom.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet kopplat till arbetslaget och mentorskapet.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
