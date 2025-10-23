Erfaren och datorvan lagermedarbetare sökes till kommande uppdrag i Rose...
2025-10-23
Vi söker en erfaren och datorvan lagerarbetare till tjänsten lagervård hos vår kund i Rosersberg, som kan tänka sig att jobba både dag och kväll.
Om jobbet
Som lagervårdare har du en central roll i att säkerställa att flödet i lagret flyter på. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat inventering, felsökning och kvalitetskontroll av lagrets flöden. Du förväntas ta egna initiativ och tänka ett steg längre för att lösa de dagliga arbetsuppgifterna.
Vem du är
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du värdesätter samarbete och positiv laganda. Du tycker om att lösa problem - både på egen hand och tillsammans med andra. Vidare motiveras av att arbeta mot uppsatta mål och i högt tempo. Dessutom är du flexibel, gillar att arbeta med datorer och har lätt för att ta till dig nya system. Arbetet ställer krav på att du kan kommunicera med dina kollegor på svenska eller engelska.
Vi söker dig som:
Pratar och läser god svenska eller engelska
Vill ha ett flexibelt arbete
Vill jobba heltid eller deltid
Har minst 1 års erfarenhet av lagerarbete
Har god datorvana
Är arbetslös och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader
Truckkort
Lagererfarenhet
Datorvana
Meriterande:
Bor i närheten
Körkort och tillgång till bil
Hos oss på Peopl sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag!
