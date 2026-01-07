Erfaren och affärsdriven rekryterare till Stockholm
Vill du vara med och forma framtidens mobilitet och fordonsbransch? Människor skapar organisationer. Och vi är övertygade om att en lyckad omställning av fordons- och mobilitetsbranschen drivs av rätt personer på rätt plats. Nu söker vi dig som vill vara med och rekrytera nyckelpersoner till en bransch i snabb transformation och som brinner för att utmana både kandidater och kunder i hur de ser på kompetens, potential och framtidens ledarskap. Hos Autorekrytering arbetar vi mitt i förändringen. Elektrifiering, digitalisering, nya affärsmodeller och hållbar mobilitet ställer helt nya krav på människor och organisationer. Det är där du kommer in.
Autorekrytering är specialister på rekrytering till automotive- och motorbranschen. Med över 20 års erfarenhet är vi en strategisk partner till några av branschens starkaste varumärken både nationellt och internationellt. Vi arbetar långsiktigt, konsultativt och med hög kvalitet i varje leverans. För oss handlar rekrytering inte om att fylla positioner utan om att bygga organisationer som håller över tid.
Nu söker vi en erfaren och affärsdriven rekryterare som vill arbeta med rekrytering från första kunddialog till genomförd leverans, i en roll med stort eget ansvar och stort förtroende. I rollen som rekryterare hos oss har du ett helhetsansvar för rekryteringsaffären. Du arbetar nära våra kunder, både nya och befintliga, och är trygg i att självständigt genomföra:
• Kundbesök och behovsanalyser
• Rådgivning kring kompetensförsörjning och organisation
• Konsultativa dialoger där du vågar utmana kundens syn på kompetens
Du driver hela rekryteringsprocessen:
• från kravprofil och search
• till intervjuer, kandidatdialog och urval
• vidare till presentation, uppföljning och långsiktiga relationer
Du förväntas både utveckla affären och leverera rekrytering med mycket hög kvalitet. Hos oss går affär, förtroende och professionalism alltid hand i hand.
Din Profil
Vi söker dig som antingen är rekryterare i dag och har minst 3 års erfarenhet, gärna från rekryterings- eller bemanningsbolag. Du är van att:
• driva egna rekryteringsprocesser
• arbeta affärs- och konsultativt mot kund
• skapa förtroende hos kandidater och beslutsfattare
Har du rekryterat tjänstemannaroller inom exempelvis ekonomi, administration eller specialistroller ser vi det som mycket positivt. Automotivebranschen blir då nästa naturliga steg i din utveckling.
Eller så söker vi dig som har bakgrund i automotive-/bilbranschen och har djup branschkunskap, förståelse för affären och ett relevant nätverk. Idag kanske du arbetar i en administrativ, koordinerande eller kundnära roll. Du är nyfiken på rekrytering, tycker om dialogen med människor och vill ta steget in i en mer rådgivande och konsultativ roll där du matchar rätt kompetens med rätt uppdrag.
Oavsett bakgrund är det viktigt att du:
• Brinner för att rätt person ska vara på rätt plats
• Är påläst, nyfiken och kunnig inom ditt område
• Är trygg, kommunikativ och förtroendeskapande
• Är serviceminded men tydligt affärsmässig
• Vågar utmana kunder i deras syn på kompetens och organisation
• Är strukturerad och kvalitetsmedveten
• Trivs med ansvar, tempo och variation
• Har B-körkortOm företaget
Vad erbjuder vi?
Hos Autorekrytering får du:
• Ett mycket motiverat och kompetent team som stöttar varandra
• En kultur som bygger på tillit, ansvar och gemenskap
• Möjlighet att ligga i framkant i en bransch i förändring
• En renodlad rekryteringsroll med stort eget mandat
• Kontinuerlig utveckling av våra arbetssätt, metoder och erbjudanden
Vi föreläser för branschen, driver forum för samverkan och kompetensutveckling och arbetar aktivt för att höja kvaliteten och träffsäkerheten i branschens kompetensförsörjning.
Du utgår från vårt kontor på Drottninggatan i centrala Stockholm.
Låter det intressant?
Vill du vara med och forma framtidens mobilitet genom att bygga starka organisationer och rekrytera människor som gör verklig skillnad? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
