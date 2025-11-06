Erfaren nätverkstekniker till RödSvart!
Har du tidigare erfarenhet som nätverkstekniker med intresse för IT-säkerhet samt kompetens inom Signalskydd och Cisco? Nu finns möjligheten att bli en del av gasellföretaget RödSvart. Här blir du en del av en familjär organisation med spetskompetens inom ett avancerat teknikområde för Sveriges säkerhet och intressen. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
RödSvart är ett företag med fokus på konsulttjänster inom IT-säkerhet och säker nätverkskommunikation för deras kunder, i huvudsak myndigheter. Det senaste årens behov av att skydda känslig information har lyft RödSvarts utveckling i raketfart. Hösten 2021 vann företaget Dagens Industri's utmärkelse "Årets Gasellföretag" i Uppsala län. Arbetsplatsen består av 11 medarbetare och söker förstärkning i form av nätverkstekniker som är i början av sin karriär. Hos RödSvart för du chansen att bli en del av ett företag med korta beslutsvägar, tjänsten passar därför dig som gillar familjär företagskultur där du arbetar nära samtliga medarbetare i företaget.
Som nätverkstekniker kommer du att spela en central roll i att designa, implementera och säkra komplexa nätverkslösningar för RödSvarts kunder, primärt inom myndighetssektorn. Du arbetar med att skydda känslig information och säkerställer robusta kommunikationssystem i krävande miljöer. Vidare arbetar du med vpn-produkter och stödjer personalen i samband med driftsättning. Detta är en självständig roll som kräver både teknisk expertis och konsultmässighet. I din roll besöker du RödSvarts kunder i Enköpingsregionen med vissa enstaka resor runt om i landet.
Går du vidare till intervju hos RödSvart kommer du få göra ett arbetsprov där du får visa dina kunskaper i nätverksarbete. Om du blir anställd av RödSvart kommer du genomgå en säkerhetsprövning via dem innan start. Detta kräver att du är svensk medborgare och inte finns med i belastningsregistret.
Du erbjuds
Du erbjuds en unik möjlighet att arbeta med avancerade säkerhetslösningar i en samhällskritisk kontext. Du får utvecklas i en miljö med fokus på teknisk fördjupning och samverkan med erfarna kollegor. Lönesättning sker individuellt baserat på erfarenhet och kompetens.
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta i nätverkslagret hos kunderna
• Konfigurera och förvalta IT-system, inklusive Cisco och brandväggar
• Säkerställa robust dokumentation av nätverkslösningar och konfigurationer
• Ge expertstöd och support till kunder gällande nätverk och IT-säkerhet
• Delta i strategiskt och operativt arbete med IT-säkerhet och riskhantering
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad nätverkstekniker, från Universitet eller Yrkeshögskola
• Har arbetslivserfarenhet från liknande tjänster inom nätverksteknik
• Har goda kunskaper i CISCO och grundläggande kunskap i Linux
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både skrift och tal, då arbetet sker på båda språken
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet inom totalförsvaret eller annat försvarsengagemang
• Har dokumenterad kompetens inom signalskydd, gärna från myndighetsarbete
• Programmerings- och skriptkunskaper
• Erfarenhet av att arbeta med hårdvarunära system eller instrument
• En Ciscocertifiering
• Erfarenhet av arbete i Windowsmiljöer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
