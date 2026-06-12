Erfaren nanny sökes till familj vid St. Eriksplan (80-100%)
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2026-06-12
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Ref. 4295E
Vill du bli en viktig del av en familjs vardag och bidra med trygghet, omsorg och struktur? Nu söker vi en erfaren och engagerad nanny som vill arbeta långsiktigt hos en familj bosatt vid St Eriksplan i Stockholm.
Familjen består av två yrkesverksamma föräldrar och deras son som fyller 1 år i juli. Han är en glad, charmig och aktiv liten pojke med mycket personlighet, som tycker om närhet, lek och upptäckande. Familjen söker en varm och trygg person som kan bli en naturlig del av deras vardag under många år framöver.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Tjänsten omfattar mellan 80–100% och startar senast den 5 oktober 2026, men familjen är även öppen för tidigare start från augusti för rätt person.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till vardagar mellan cirka kl. 09.00–17.00/18.00, med viss flexibilitet vid behov. Familjen erbjuder en garanterad sysselsättningsgrad om minst 80% samt fast månadslön.
Pojken kommer att börja förskola antingen kring årsskiftet eller nästa sommar. Under den första tiden kommer fokus därför att ligga på omsorg och aktiviteter med barnet i hemmet och utomhus. När förskolan börjar kommer rollen successivt att anpassas till hämtning, lämning och stöd i familjens vardag.Dina arbetsuppgifter
Barnomsorg
Ansvara för barnets dagliga omsorg och säkerhet
Planera och genomföra stimulerande aktiviteter både inomhus och utomhus
Hjälpa till med rutiner kring måltider, vila och utveckling
På sikt lämning till och hämtning från förskola
Matlagning
Förbereda och laga familjens middagar
Planera enklare, näringsrika och uppskattade måltider
Hålla ordning i köket efter matlagning
Hushållsservice
Lättare vardagliga hushållssysslor såsom:
Plockning och organisering
Tvätt och vikning av kläder
Disk och köksordning
Enklare inköp vid behov
Familjen har separat städhjälp, så rollen omfattar inte större städinsatser.
Resor
Familjen reser ibland och ser gärna att du har möjlighet att följa med på någon resa per år. Detta är dock inget absolut krav och kan diskuteras individuellt.
Vem söker vi?
Vi söker framför allt en mogen, trygg och ansvarsfull person som trivs i en familjenära roll. Du har ett genuint intresse för barns utveckling och uppskattar att skapa struktur, värme och lugn omkring dig.
Vi tror att du:
Har lång erfarenhet av barnomsorg, gärna från arbete som nanny, au pair, barnskötare eller inom förskola
Har erfarenhet av barn i 1–3-årsåldern
Är varm, lyhörd och närvarande i mötet med barn
Är självgående och ser vad som behöver göras
Är flexibel och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta långsiktigt hos samma familj
Talar svenska obehindrat
Har goda referenser
Anställningsvillkor
Omfattning: 80–100%
Start: Senast 5 oktober (gärna tidigare från augusti)
Arbetstider: Vardagar cirka 09.00–17.00/18.00
Placering: St. Eriksplan, Stockholm
Fast månadslön
Lön motsvarande cirka 32 000–35 000 kr/månad vid heltid, beroende på erfarenhet och kvalifikationer
Familjen planerar att vara direkt arbetsgivare, Nordic Light Nannies rekryterar endast till tjänsten.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt kandidat.
Om Nordic Light Nannies:
Vi söker nu en ny medarbetare som vill ha nanny som sitt yrke. Vi arbetar mot familjer som ställer höga krav på kvalitet när de väljer en nanny. De flesta av våra tjänster är på minst halvtid och vi tycker det är väldigt viktigt att även nannyn trivs bra ihop med familjen. Därför tar vi dina önskemål på stort allvar när vi presenterar familjer för dig.
Vi har Sveriges bästa villkor för nannies med bland annat sjuklön och semesterersättning.
Lönerna bestäms individuellt beroende på erfarenhet och utbildning och är jämförbara med förskollärare lön i Stockholm. Minimilön 150 kr/tim. Vi kan erbjuda högre lön upp till 210 kr/tim för nannies med mycket erfarenhet och/eller pedagogisk utbildning. Fasta månadslöner förekommer inom vissa tjänster.
Läs mer på https://nordiclightnannies.se/lediga-tjanster/
Har du kunskap och erfarenhet inom barns utveckling?
Gillar du att leka och hitta på olika saker ute och inne? Då är detta rätt jobb för dig!
Har du:
Minst tre års erfarenhet av professionellt arbete med barn (intyg/dokumentation och referenser krävs) eller motsvarande kompetens?
Ett intresse för att arbeta med barn och deras utveckling?
Pedagogisk utbildning så som förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagog, dramapedagog etc. är meriterande, likaså körkort! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@nordiclightnannies.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4295E". Arbetsgivare Nanndis AB
(org.nr 556897-3944), https://nordiclightnannies.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Light Nannies Jobbnummer
9961049