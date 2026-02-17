Erfaren nagelteknolog specialiserad på gel sökes Kristianstad
Nails-Tran AB / Hälsojobb / Kristianstad Visa alla hälsojobb i Kristianstad
2026-02-17
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nails-Tran AB i Kristianstad
, Sölvesborg
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Nails-Tran AB söker nu en skicklig och erfaren nagelteknolog till vår etablerade salong i Kristianstad. Vi riktar oss till kunder med höga krav på kvalitet, precision och hållbarhet, och söker därför dig som verkligen behärskar geléteknik på professionell nivå.
Du har minst tre års erfarenhet inom yrket och är van att arbeta självständigt med geléförlängningar, förstärkningar och avancerad design. Du arbetar noggrant, effektivt och med ett öga för detaljer. Hög hygienstandard och professionellt kundbemötande är en självklarhet för dig.
Vi ser gärna att du kan kommunicera med kunder på svenska eller engelska.
Vi erbjuder en stabil heltidsanställning i en seriös och väletablerad verksamhet med långsiktigt fokus. Lön enligt överenskommelse baserad på kompetens och erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: anhtommy2003@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nagelteknolog Gel Kristianstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nails-Tran AB
(org.nr 559085-9822)
Cardellsgatan 9 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Kontakt
Thi Hoai Trab anhtommy2003@gmail.com Jobbnummer
9748765