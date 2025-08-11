Erfaren Multidisciplinär Uppdragsledare Till Systra AB
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur tillsammans med oss på SYSTRA? Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där du får möjlighet att leda och driva spännande infrastrukturuppdrag. Hos oss arbetar ett engagerat team som stöttar varandra, utbyter erfarenheter och har kul på vägen! Vill du vara med? Sök tjänsten redan idag!
Så här säger några av våra medarbetare:
"På SYSTRA är alla uppdrag så olika och innehåller fortfarande nya delar och uppgifter även för mig som jobbat länge. Detta gör det spännande och utvecklande i min roll som uppdragsledare. Vi behöver vara flexibla med vilka resurser vi behöver planera. Jag är också nöjd med vår vilja att lösa våra uppgifter på bästa sätt. Jag känner att jag har förtroende och mandat att göra det som är bäst för projektet samtidigt som jag har stöd i organisationen om det kör ihop sig." - Madelene A
"Den familjära känslan och stämningen som råder inom företaget hjälper till att skapa roliga uppdrag och trivsamma arbetsdagar. Här umgås och stöttar vi varandra, oavsett vilken grupp vi tillhör och varje dag medför spännande upplevelser. Jag har stortrivts sedan dag ett!" - Martin S
Som uppdragsledare hos oss har du en central roll i att leda och driva våra uppdrag framåt. Du ansvarar för att skapa ett förtroendefullt partnerskap med kunden samt att leda och samordna teamet för att säkerställa att de kontraktuella kraven och målen uppfylls. Du styr hela uppdraget - från ekonomi och tidplan till effektiv samverkan mellan järnvägstekniska discipliner och projektering.
Du kommer bland annat att:
Leda och samordna teamet för att säkerställa att projektmålen uppnås.
Ansvara för ekonomistyrning, tidplan och leveranser enligt uppdragsbeskrivningen.
Bygga och upprätthålla goda relationer med kunder och projektörer.
Säkerställa samverkan mellan järnvägstekniska discipliner och effektiv projektering.
Genomföra utredningar.
Genomföra granskningar och säkerställa att krav och föreskrifter följs.
Samverka i anbuds- och uppstartsarbete.
Upprätta systemhandlingar, bygghandlingar och förfrågningsunderlag.
Du kommer arbeta tillsammans med vårt härliga gäng i Uppsala, Stockholm, Västerås eller Norrköping samt samarbeta digitalt med våra övriga kollegor från våra andra orter i Sverige men också internationellt. Du får även stöd av vårt PMO-team (Project Management Office), som arbetar för att ge alla uppdragsledare bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och drivs av att nå resultat. Du hanterar utmaningar och oförutsedda situationer med ett lugn och säkerställer att leveransen sker i tid och med hög kvalitet. Du skapar förtroende genom ditt ledarskap och har en naturlig förmåga att bygga och vårda relationer både internt och externt, samtidigt som du säkerställer att alla arbetar mot gemensamma mål. Vidare har du ett flexibelt förhållningssätt och navigerar smidigt genom förändrade förutsättningar.
Kvalifikationer
Civil- och/eller högskoleingenjör med inriktning järnväg eller teknik eller har förvärvade kunskaper på annat sätt.
God erfarenhet av dokumenthantering inom projekteringsprocessen fram till färdig bygghandling.
Flerårig erfarenhet som projekteringsledare, uppdragsledare eller i en liknande ledande roll, med dokumenterat goda resultat inom järnvägsprojekt.
Erfarenhet av multidisciplinära projekt
Erfarenhet av konsultrollen
Kunskap om AMA inklusive MER (Mät och ersättningsregler).
Kännedom om ABK 09, AB 04 och ABT 06.
Kännedom om anbudshandlingar i FU: UF, UK samt UB.
Mycket goda kunskaper i Officepaketet.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Vad kan vi erbjuda dig?
SYSTRA utvecklar innovativa lösningar för ett hållbart resande. Du blir en del av en organisation som tar ansvar för miljön, projekten och medarbetarna. Vi erbjuder tjänster inom transport, samhällsbyggnad och infrastruktur.
I Sverige är vi drygt 700 medarbetare. Vårt arbetsklimat präglas av framåtanda, kompetens och samarbete. Hos oss arbetar både erfarna och juniora medarbetare och vi månar om en hög grad av kunskaps- och erfarenhetsutbyte såväl inom som mellan teknikområdena. Eftersom SYSTRA är en internationell aktör ingår samarbeten med internationella kollegor från andra delar av SYSTRA Group. Det ger dig möjlighet att utvecklas och bidra över gränserna.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla medarbetare trivs och mår bra - där du kan hålla en bra balans mellan jobb och fritid. Läs gärna mer om våra tjänster och hur det är att arbeta hos oss på vår webbsida, som finns länkad i annonsen.
Placeringsort och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på SYSTRA AB, med start enligt överenskommelse. Du kommer ha din bas på något av våra kontor i Stockholm (vi har kontor både på söder och norr), Uppsala, Västerås eller Norrköping men vi erbjuder också flexibiliteten att arbeta på distans några dagar i veckan. Resor i tjänsten kan förekomma.
Kontaktuppgifter
Saga Hävermark, Gruppchef SYSTRA shavermark@systra.com
Joachim Ahnsjö, Regionchef SYSTRA jahnsjo@systra.com
Johanna Ekman, Rekryteringspartner SYSTRA jekman@systra.com
Ansökan
Urval kan komma att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag. Observera att det under semesterperioden kan ta något längre tid att få återkoppling på din ansökan. Granskning och urval av ansökningar inleds i augusti.
Om SYSTRA Group
Med 11'000 medarbetare globalt är SYSTRA en av världens ledande aktörer inom infrastrukturlösningar. Hos oss arbetar engagerade ingenjörer och miljövetare inom till exempel väg & vatten, järnväg, höghastighetsjärnväg, tunnelbana, spårväg och bro. SYSTRA har bland annat designat cirka hälften av världens byggda och planerade höghastighetsjärnvägar och automatiserade tunnelbanor.
SYSTRA- confidence moves the world
