Erfaren motviktsförare till kund i Nässjö!
2026-01-15
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Malmö och Kristianstad. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 450 miljoner 2024 med fler än 1000 anställdaPubliceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Vi söker erfarna och ansvarsfulla truckförare för ett uppdrag till en av våra kunder i Nässjö, för rätt person kan tjänsten leda till att kunden tar över anställningen. Kunden har ett behov av flera truckförare som har god vana att köra motviktstruck med långt och otympligt gods. Arbetstiderna är förlagda under dagtid. Uppdraget kommer att starta med en 2 veckors upplärning. Därefter kommer man att fasas in i en heltid med start på två arbetsdagar i veckan.
ArbetsuppgifterVi letar efter dig som har erfarenhet av lagerarbete inom industrin samt mycket god vana av att köra motviktstruck, gärna långt gods, då vi hanterar långa längder.Som person är du noggrann samt har lätt för att samarbeta med andra. Vi ser att du har en positiv inställning till att lära nytt och att du är nyfiken på teknik, i kombination med en trevlig personlighet. Arbetet sker stundtals under högt tempo och med viktiga deadlines, varför du måste vara stresstålig utan att tappa fokus på säkerhet och servicenivå.Vi söker dig som gillar att lära mer, har ett engagemang och en egen drivkraft, är du sedan nyfiken, öppen och gillar att vara en viktig kugge i ett team kan du vara den vi söker.
Orderplock
Lasta och lossa
Sedvanligt lagerarbete med erfarenhet av truck
Profil & bakgrund
Som person tror vi att du är ansvarsfull och noggrann. Vi letar efter dig som vill utvecklas och vill stanna kvar långsiktigt hos kunden. Vi ser gärna att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta i ett högt tempo. Du behöver vara väldigt flexibel eftersom arbetsuppgifterna kan variera. Vi letar efter dig som har en glad och positiv inställning till arbete och kollegor. Kunden värderar engagemang och närvaro väldigt högt!Kvalifikationer
Truckkort A1-4 och B1-4
Tidigare lagererfarenhet och god vana av motviktstruck
God datavana
B-körkort och bil
Urval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7055015-1790176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
