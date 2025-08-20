Erfaren motviktsförare sökes till Vida VMO i Orrefors på vikariat!
2025-08-20
Vida är Sveriges största privatägda sågverkskoncern och en betydande aktör inom skogs- och träindustrin. På Vida satsar de på både människor och utveckling - nu söker vi en motviktstruckförare som vill bli en del av deras team.
Vi söker dig som har truckkort och som vill arbeta på sågverket i Orrefors. Det är ett vikariat på 3 månader med möjlighet till förlängning. Start omgående.
Arbetet innebär:
• Truckkörning med motviktstruck (B1)
• Hantering av materialflöden
• Enklare datorhantering i samband med in- och utlastning
• Praktiskt arbete i en industriell miljö
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, säkerhetsmedveten och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Erfarenhet från sågverk eller liknande industri är meriterande. Truckbehörighet B1-4 och B-körkort är ett krav.
Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men utför arbetet som konsult hos vår kund. Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
