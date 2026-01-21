Erfaren motviktsförare sökes till vår kund i Höganäs!
Vi söker en erfaren motviktsförare för att stärka vår kunds team i Höganäs! Är du en noggrann och säker förare som trivs med att hantera och plocka tungt gods? Då har vi jobbet för dig!
Arbetet är förlagt på ett fyra veckors schema där du första veckan arbetar dagtid, andra morgon, tredje veckan dagtid och fjärde veckan kväll. Dina arbetsuppgifter
Som motviktsförare hos vår kund kommer du att arbeta med:
Lastning och lossning: Din huvudsakliga uppgift kommer att vara lastning av tungt gods. Noggrannhet och effektivitet är avgörande.
Lastplanering: Ansvar för att optimera utrymmet på lastbärare och planera laster för att säkerställa säker och stabil transport.
Orderplock: plocka och packa order
Profil & bakgrund
Vi söker dig som:
Har truckkort för behörigheterna A och B.
Erfarenhet av att köra motviktstruck
Tidigare erfarenhet av plockning och packning
Förmåga att arbeta självständigt och noggrant med säkerhet på fokus.
Goda kunskaper i svenska är ett krav. Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
