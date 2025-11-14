Erfaren montör till högteknologisk produktionsmiljö - Norra Stockholm!
WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm
2025-11-14
Vill du arbeta med avancerad teknik och bidra till produkter som används globalt? Vi söker nu medarbetare med gedigen erfarenhet inom montering, elektronik, mekanik eller testning till ett ledande teknikföretag norr om Stockholm. Rollen passar dig som vill ta ansvar, arbeta självständigt och bidra till precision vid tillverkning av produkter på hög kvalitativ nivå.
Om tjänstenSom finmontör blir du en central del i produktions- och testteamet. Du ansvarar för montering, felsökning och kvalitetssäkring av tekniska produkter, ofta med hög komplexitet. Rollen kräver erfarenhet, noggrannhet och förmåga att driva förbättringar.
Arbetet sker i en modern och ren miljö med avancerad utrustning och tekniska produkter inom elektronik, optik och mekanik. Du arbetar både självständigt och i team med andra erfarna montörer. Tjänsten är heltid, dagtid måndag-fredag, med möjlighet till omgående start.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering av avancerade tekniska komponenter och delsystem
• Funktionstestning och verifiering av produkter enligt standardiserade metoder
• Felsökning och problemlösning på produktionsnivå
• Kvalitetskontroll och dokumentation av avvikelser
• Föreslå och implementera förbättringar i processer och rutiner
Vi söker dig som:- Är självgående, ansvarstagande och noggrann
• Har tidigare teknisk arbetserfarenhet, antingen i en roll som montör, maskinoperatör eller motsvarande
• Har erfarenhet av kvalitetsarbete och dokumentation
• Trivs i en miljö med hög precision och krav på detaljnoggrannhet
• Har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande (men inte krav):- Erfarenhet av arbete i ESD-säker miljö eller renrum
• Kunskap inom testutrustning, mätteknik eller programmering av testsystem
• Förmåga att läsa och tolka ritningar, scheman och tekniska instruktioner
• Körkort och tillgång till bil
Ansökan: Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
