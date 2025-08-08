Erfaren montör till företag i Landskrona
Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Landskrona
2025-08-08
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Landskrona
, Helsingborg
, Malmö
, Klippan
, Höganäs
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till ett tekniskt framstående team? Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Uniflex söker nu en engagerad och tekniskt kunnig montör för uthyrning till ett företag i Landskrona. Uppdraget sträcker sig från 1 september 2025 till 28 februari 2026. Du blir anställd av Uniflex och kommer att arbeta på plats hos kund i Landskrona där du får en nyckelroll i verksamheten och blir en viktig del av teamet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I din roll kommer du att agera allfixare genom att lösa varierande tekniska och praktiska uppgifter, alltifrån avancerade systemmontage till enklare praktiska uppgifter. Du fungerar som en teknisk problemlösare och ansvarar för att montage och underhåll sker effektivt och med hög kvalitet. Du har en ledande funktion i arbetet med de system som byggs i Landskrona och hanterar de problem som uppstår under byggets gång.
Vidare ansvarar du för avancerade verktyg som används vid tillverkning och montage, samtidigt som du säkerställer att förbrukningsmaterial såsom fästelement, packningsmaterial och kemikalier, alltid finns tillgängliga för montage.
Vem är du?
Vi letar efter dig som drivs av en vilja att utvecklas och bidra till ständiga förbättringar i verksamheten. Vi tror att du är en strukturerad och ordningsam individ med ett öga för detaljer och en utmärkt förmåga att hålla ordning. Vidare arbetar du självständigt och noggrant vad gäller dokumentation av utfört arbete.
För att lyckas i den roll tror vi även att du har:
• Ett brett tekniskt kunnande inom mekanik, hydraulik, pneumatik och viss förståelse för el/elektronik.
• Gedigen erfarenhet av att bygga och underhålla system.
• Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och instruktioner.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter din vilja att ständigt förbättra processer samt bidra till teamets gemensamma mål.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, välkommen in med din ansökan redan idag.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9450256