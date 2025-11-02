Erfaren montessoripedagog till montessoriförskola i Sigtuna
2025-11-02
Sandsborg Montessoriförskola söker en utbildad montessoripedagog till den stora avdelningen (3-6 år).
Vi söker dig som inte bara är intresserad av montessoripedagogiken - utan som har en gedigen förståelse, utbildning eller flera års praktisk erfarenhet av att arbeta utifrån montessoripedagogikens filosofi och material.
Du kommer, i samarbete med övrig personal, att driva och utveckla verksamheten på Sandsborg. Tillsammans med styrelsen verkar du för att skapa de bästa förutsättningarna för vår förskola och för varje barns utveckling.
Vår förskola ligger vackert belägen i Sigtuna stad, på en stor naturtomt med utsikt över Mälaren. Lokalerna är stora, ljusa och inredda med ett komplett montessorimaterial. Vi har två avdelningar:
Lilla avdelningen: 14 barn (1-3 år)
Stora avdelningen: 22 barn (3-6 år)
Förskolan startades 1994 och drivs som ett föräldrakooperativ och ekonomisk förening.
Vi söker dig som
Är utbildad montessoripedagog eller har påbörjad utbildning med flerårig erfarenhet av arbete enligt montessoripedagogiken
Är lyhörd, flexibel och har lätt för samarbete
Är engagerad, ansvarstagande och har nära till skratt
Har några års erfarenhet av att arbeta som montessoripedagog.
Vill skapa en kreativ, harmonisk och lärande miljö utifrån montessoripedagogikens principer och läroplanens mål
Tycker om att vistas utomhus och ser naturen som en del av lärandet
Tips: I ditt personliga brev får du gärna nämna några av dina favoritövningar eller material - vi är nyfikna på vad som inspirerar dig i ditt arbete!
Vi erbjuder
Erfarna kollegor med stort engagemang och arbetsglädje
Fortbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Engagerade föräldrar och nyfikna barn
Friskvårdsbidrag och arbetskläder
En lugn, harmonisk och naturnära arbetsmiljö
Vill du bli en del av vårt team och bidra till barns nyfikenhet, självständighet och glädje i lärandet?
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: rekrytering@sandsborg.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
, https://sandsborg.com
Drottning Kristinas väg 4 (visa karta
)
193 35 SIGTUNA
