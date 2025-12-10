Erfaren mjukvaruutvecklare till avancerade inbyggda system
2025-12-10
Beskrivning Vi söker en erfaren mjukvaruutvecklare med specialistintresse för inbyggda system som vill bli en del av ett tekniskt avancerat utvecklingsarbete inom självskyddslösningar för stridsflyg. Du blir en del av ett agilt team där kunskapsutbyte, struktur och ansvarstagande står i centrum, och där du får bidra med din kompetens i ett uppdrag med höga krav på noggrannhet och säkerhet.
Arbetsuppgifter I rollen arbetar du med att utveckla mjukvara för fällare som används som självskydd på stridsflygplan. Du deltar i ett agilt team som följer SCRUM-metodik och bidrar aktivt till kravarbete, design, implementation och vidareutveckling av funktionalitet. Arbetet innebär att fördjupa sig i inbyggda system, tillämpa designmönster samt arbeta metodiskt i en miljö med tydliga regelverk och säkerhetskrav. Rollen kräver också nära samverkan med andra utvecklare för att säkerställa robusta och driftsäkra lösningar.Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
Universitetsexamen i relevant disciplin eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper i C++ (C++03)
Erfarenhet av inbyggda system
Erfarenhet av kravskrivning
Erfarenhet av att arbeta med designmönster
Flytande svenska och engelska
Godkänd säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser
Erfarenhetsnivå: Nivå 3 (minst 3-8 års erfarenhet) eller Nivå 4 (minst 8-12 års erfarenhet)
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av mjukvaruarkitektur
Erfarenhet av att designa, utveckla och implementera automatiska tester
Erfarenhet av att arbeta i en regulatorisk miljö
Villkor Placeringsort: Stockholm Distansarbete: Nej Anställningsgrad: Heltid Uppdragsperiod: Start 2026-02-02, slutdatum öppet Arbetstider: Kontorstider
Om du är redo att ta dig an en roll inom Software Development och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
