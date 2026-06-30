Erfaren mjukvaruutvecklare .NET C# till UMS Skeldar i Linköping
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2026-06-30
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UMS Skeldar, ett mångfacetterat företag, med förmågor inom forskning, utveckling, design, tillverkning, testning, utbildning, underhåll och mycket mer. Vi utvecklar en av världens mest avancerade Unmanned Aerial Vehicle. Bli en del av vårt växande team!
Key words: Software Engineering, .NET, C#, WPF, Embedded Systems, System Development
Nu söker vi en Senior Software Design Engineer med stark kompetens inom .NET och C#.Rollen som Senior Mjukvaruutvecklare C# hos oss:
Du blir en del av teamet System & Software, som består av cirka 40 medarbetare i roller som systemingenjörer, mjukvaruutvecklare, HMI-designers och testare. Teamet arbetar tvärfunktionellt med helhetssystemet: helikopterplattformen, markstationen, datalänkar och simulatorn.
I rollen som mjukvaruutvecklare hos oss kommer du att:
utveckla och vidareutveckla mjukvara i hela eller delar av systemet
arbeta främst med markstationen, utvecklad i .NET C# och WPF
designa och implementera nya funktioner i nära samarbete med system- och testteam
utveckla och förbättra automatiserade testfall för att säkerställa kvalitet
underhålla och förbättra befintlig kodbas genom buggrättning och vidareutveckling
bidra till tekniska designbeslut och arkitekturella diskussioner
lära upp mer juniora utvecklare
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som trivs är självgående och ansvarstagande för dina uppgifter och driver arbetet framåt på ett strukturerat sätt. Samtidigt har du en stark samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära andra utvecklare, systemingenjörer och testare i en komplex systemmiljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du har högskole- eller universitetsutbildning inom mjukvaruutveckling, datateknik eller motsvarande. Flerårig erfarenhet av mjukvaruutveckling i .NET och C# och god förståelse för mjukvarudesign och systemutveckling i komplexa system. Erfarenhet av WPF är meriterande liksom erfarenhet av testautomation och/eller CI/CD. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Urval och återkoppling sker mest troligt i slutet av augusti p.g.a semestertider. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958154-2078770". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
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589 41 LINKÖPING Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9985919