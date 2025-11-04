Erfaren mjukvaruutvecklare med fokus på front end (React/TypeScript)
2025-11-04
Vi söker nu en erfaren mjukvaruutvecklare till ett spännande hyrrekryteringsuppdrag hos vår kund i Linköping. Här blir du en del av ett engagerat DevOps-team som utvecklar och driver högkvalitativa produkter inom video- och analysdata - lösningar som används globalt för att skapa säkrare och smartare miljöer.
Om rollen
I den här rollen kommer du att arbeta med utvecklingen av webbklienten till ett avancerat video management-system, där användare hanterar övervaknings- och analysdata i realtid. Systemet finns både i molnet och i privata nätverk, och växer snabbt med nya funktioner - vilket ger dig stora möjligheter att påverka tekniska beslut och bidra till produktens framtid.
Som en del av teamet arbetar du enligt DevOps-principer med end-to-end-ansvar för mjukvaran - från utveckling och test till driftsättning och underhåll. Teamet värdesätter nära samarbete och en lärande kultur, med fokus på pair- och ensemble-programmering.
Dina arbetsuppgifterDelta i det dagliga utvecklingsarbetet i teamet
Bidra till tekniska design- och arkitekturbeslut
Samarbeta med andra team och intressenter
Medverka i förbättring av arbetssätt, test och processer
Driva utvecklingen framåt med fokus på kvalitet och långsiktighet
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av modern mjukvaruutveckling och produktleverans
Mycket goda kunskaper i TypeScript, React och Node.js
Erfarenhet av molnbaserade lösningar
Erfarenhet av testautomation
Intresse för hela produktlivscykeln, från idé till färdig produkt
En nyfiken, prestigelös och lösningsorienterad inställning
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av agila arbetssätt
Trivs i miljöer med kunskapsdelning och gemensamt ansvar
Om dig
Du är en utvecklare som gillar att samarbeta, utmanas och bidra till en högkvalitativ produkt. Du uppskattar att jobba i ett team där man lär av varandra och där kvalitet, tydlighet och långsiktighet är viktiga värden.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen. Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
